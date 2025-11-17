Adiós a la cadena de comida rápida más popular de EEUU: cierran más de 200 locales
Sus tiendas se despiden por bajo rendimiento y solo quedarán algunas disponibles. Esperan que se cierren más durante el 2026.
La cadena de comida rápida Wendy's da un paso atrás y se despide de algunas localidades de Estados Unidos (EEUU). El anuncio lo llevó a cabo el CEO interino, Ken Cook, quien aseguró que la empresa cuenta con más de 6 mil locales y que entre 200 0 350 cerrarán por bajo desempeño.
Aún no se conoce la ubicación exacta de todos los locales que cierran sus puertas, pero esperan que se sumen muchos más. Esto se debe a un bajo desempeño de la compañía en algunos sitios y el cierre es una forma de frenar la caída de la rentabilidad y fortalecer el desempeño de otros restaurantes aledaños.
¿Qué pasa con Wendy's?
Wendy´s está atravesando una mala racha. Las ventas en sus tiendas de Estados Unidos, sobre todo en Midwest, Texas y California, disminuyeron un 4,7%, mientras que sus rivales como McDonalds, Burger King y Shake Shack han registrado un crecimiento positivo, gracias a sus estrategias de publicidad y ofertas.
Por otro lado, Cook aseguró que la compañía ha tenido cambios positivos con respecto a los nuevos tenders de pollo recién lanzados, llamados Tendys. Se trata de tiras de carne de pollo empanizadas y servidas con varias salsas para mojar. Se diferencian de los nuggets porque se elaboran con carne de pollo molida.
Otra medida que anunció Cook para paliar los resultados negativos fue enfocar el marketing de la empresa para poner valor en la calidad y frescura de los ingredientes que se utilizan y fortalecer el posicionamiento en precios. También se esperan realizar mejoras tecnológicas en algunos locales, antes de decidir otra ronda de cierres masivos.