Adiós a la cadena de comida rápida más popular de EEUU: cierran más de 200 locales

Sus tiendas se despiden por bajo rendimiento y solo quedarán algunas disponibles. Esperan que se cierren más durante el 2026.

La cadena de comida rápida Wendy's da un paso atrás y se despide de algunas localidades de Estados Unidos (EEUU). El anuncio lo llevó a cabo el CEO interino, Ken Cook, quien aseguró que la empresa cuenta con más de 6 mil locales y que entre 200 0 350 cerrarán por bajo desempeño.

Aún no se conoce la ubicación exacta de todos los locales que cierran sus puertas, pero esperan que se sumen muchos más. Esto se debe a un bajo desempeño de la compañía en algunos sitios y el cierre es una forma de frenar la caída de la rentabilidad y fortalecer el desempeño de otros restaurantes aledaños.

wendy´s Foto: Usa Today Wendy's, la cadena de comida rápida, se despide de algunos locales en EEUU. Usa Today ¿Qué pasa con Wendy's? Wendy´s está atravesando una mala racha. Las ventas en sus tiendas de Estados Unidos, sobre todo en Midwest, Texas y California, disminuyeron un 4,7%, mientras que sus rivales como McDonalds, Burger King y Shake Shack han registrado un crecimiento positivo, gracias a sus estrategias de publicidad y ofertas.

Por otro lado, Cook aseguró que la compañía ha tenido cambios positivos con respecto a los nuevos tenders de pollo recién lanzados, llamados Tendys. Se trata de tiras de carne de pollo empanizadas y servidas con varias salsas para mojar. Se diferencian de los nuggets porque se elaboran con carne de pollo molida.