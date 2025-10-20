Adamari López enfrentó el rumor sobre su romance con AMLO

El rumor con AMLO que sorprendió a Adamari López y la obligó a aclarar todo. No es la primera vez que la vinculan con un romance así.

Adamari López negó rotundamente un rumor que la relacionaba con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La actriz y presentadora explicó que su nombre fue usado en un contenido creado con inteligencia artificial, lo que generó versiones falsas sobre un supuesto romance. Frente a la confusión, decidió aclarar el tema en su propio pódcast.

Adamari López aclaró el rumor En “Ada y Chiqui Da Show”, su espacio junto a Stephanie Himonidis Sedano, mejor conocida como Chiquibaby, se abordó el rumor tras la circulación de un video alterado. En las imágenes se veía a Adamari López dando supuestas declaraciones que confirmaban la relación con AMLO.

Embed - ¿Estrenando Amor La actriz explicó que hoy en día las herramientas tecnológicas distorsionan palabras, gestos y contextos. Comentó que es común ser relacionada con personalidades públicas solo por fotos o encuentros sociales. Sin embargo, en este caso puntual fue contundente: nunca ha conocido ni a López Obrador ni al expresidente Enrique Peña Nieto, con quienes también la han vinculado en rumores pasados.

El impacto de esta noticia en su círculo más cercano fue evidente. Adamari López relató que familiares, amigos y colegas comenzaron a preguntar si era cierto el supuesto romance. Incluso en eventos recientes, como los Premios Juventud en Panamá, algunos asistentes cuestionaban por qué no aparecía junto al expresidente.