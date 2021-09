Gustavo Grobocopatel: el importante empresario argentino explicó qué lo expulsó del país

Es conocido como "el rey de la soja", fue el fundador y presidente del grupo agroindustrial Los Grobo. Gustavo Grobocopatel se fue a vivir a Uruguay hace poco más de un año y realizó desde una distancia relativamente cercana un análisis del país, las elecciones y la realidad social y empresaria. También contó qué lo expulsó de Argentina a Uruguay.

Sobre la realidad de las corporaciones, Grobocopatel dijo en After Office -el programa de MDZ Radio de Eduardo Ripari-, que "a los empresarios, en general, no les va bien desde hace muchos años. Eso está refrendado en el valor de las compañías, que han caído notablemente, sin ir más lejos YPF valía 12 mil millones de dólares y ahora 1200", comentó. Aunque marcó algunas salvedades, como las tecnológicas -Mercado Libre, Global, etc-. "Pero creo que yo que no es que haya habido alguna política pública que haya favorecido a las empresas", completó.

El empresario agroindustrial dijo que "entre la mala praxis y la pandemia muchas pymes desaparecieron, empresas se fueron del país y hay desazón, por distintos motivos".

La política argentina

Para Grobocopatel "los gobiernos que hemos tenido no han sabido entender la lógica de los empresarios ni cómo funcionan las empresas en este sistema en el que vivimos. Y eso complica".

Entiende que si bien en el gobierno anterior hubo planes para empresas de acciones simplificadas y ayudó mucho a creación de las mismas, no tenemos ninguna fortaleza". Esto por el enorme problema de financiamiento del país y la falta de acuerdos de libre comercio para exportar, sumado a que no existe un consumo interno vigoroso (por el poco valor del salario y porque somos 40 millones).

En aquel sentido concluyó en que "esporádicamente se toman medidas pero son muy circunstanciales, no son sistémicas y en general cuando se toma una decisión positiva después aplican 10 negativas".

Consultado sobre cómo se sale de la inflación, Grobocopatel dijo que "si bien no soy economista, entiendo que la emisión de dinero sin aumento en la producción genera inflación, porque cada vez hay más dinero para la misma cantidad de bienes. Entonces si vamos a emitir, hay que aumentar la producción para reducir el impacto inflacionarios".

De todos modos, para el empresario, Argentina emite porque tiene déficit fiscal y porque no cuenta con acceso al crédito internacional. "Hay un problema estructural en la macroeconomía que debe resolverse".

¿Están dispuestos a sentarse en una mesa y dialogar una vez más o los diálogos son para la foto?, se le cuestionó al empresario, quien aclaró que él no ha tenido experiencia en dialogar, "ni con este gobierno ni con los anteriores. Tengo buenas relaciones pero en general las conversaciones han sido siempre a título personal". Y luego respondió: "Obviamente que uno está dispuesto y tiene la obligación de conversar. Ojalá podamos conversar de este y otros temas".

¿Volvería a Argentina?

Gustavo Grobocopatel está ahora en la provincia de Mendoza.

"Tengo mis afectos, mi familia y mis amigos en Argentina, trabajo afuera y tengo un poco más de calma para analizar las cosas pero no siento que algo haya cambiado", comenzó respondiendo.

Consultado sobre por qué decidió dejar el país, Grobocopatel dijo que "desde hace por lo menos 5 años pienso en encarar otra forma de vivir. Fue una decisión de vida, no tiene que ver con un gobierno o una opinión política. Finalmente la pandemia me impulsó a tomar la decisión". Sin embargo dijo que no cree en las cosas definitivas, "puedo irme más lejos o puedo volver a Argentina. No lo sé. Hoy estoy feliz viviendo en Uruguay".

Elecciones 2021

Sobre las próximas elecciones legislativas, con las anteriores PASO, Grobocopatel dijo: "Tengo una buena opinión sobre el proceso político que se está viviendo en Argentina, con definiciones de grandes coaliciones, competitivas, con una democracia que me parece avanzada, con poderes de la república que -si bien tenemos muchas discusiones y hay que mejorar muchas cosas- están funcionando".

Desde su punto de pista falta que aparezca un liderazgo capaz de generar una coalición amplia para hacer todas las reformas y transformaciones que se necesitan y "terminen de una vez por todas con esta creación de pobreza, inflación, idas y vueltas y decepción de la gente".

"Si a la gente se le pide un esfuerzo y se le asegura que en unos años vamos a salir, es probable que la gente lo apoye. El problema es que, aún quienes reciben ayuda del Estado saben que es algo efímero, entonces eso genera mucho pensamiento cortoplacista. Hay que luchar contra eso", reflexionó y concluyó el rey de la soja.