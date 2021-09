¿Otro error de comunicación de Alberto Fernández? Así evolucionaron los precios de la carne

El presidente dijo ayer, sobre la recta final de la campaña electoral, que "los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones". Y así volvió a defender una de las medidas más polémicas y cuestionadas de su gobierno. El economista Carlos Burgueño, quien había calificado esa decisión como "la peor de la gestión de Alberto Fernández" opinó sobre los dichos del jefe de Estado.

"Inexplicablemente el propio Alberto Fernández volvió a traer el tema del bloqueo de las exportaciones diciendo que está bien lo que hizo, porque los precios bajaron", comenzó diciendo el columnista de MDZ Radio y completó: "Cuando pasan estas cosas, me asusto. Y me pregunto si será un capricho o si realmente está convencido de que tomó una gran decisión".

En ese sentido, Burgueño detalló que la primera medida para prohibir todas las exportaciones de carne se tomó a mediados de mayo y duró un mes. En ese lapso de tiempo, comentó, los precios subieron un 7.7%, más que la inflación de ese mes, que aproximadamente fue del 4%. "Esto demuestra que trabar las exportaciones no produce la reducción en los precios".

En julio los precios de la carne se mantuvieron estables con respecto a la inflación. "Unos cortes aumentaron y otros bajaron de precio en agosto, que no son los que está prohibidos sino los que sí se pueden exportar".

En este último sentido, el economista dijo que "los cortes que no se pueden exportar son los que se venden a China, que es el nuevo mercado de carne que trastocó todo el mercado ganadero, no sólo en Argentina sino en el mundo, y especialmente en los países de la región, porque China está demandando carne pero cortes que acá prácticamente no se consumen".

"Este es el error que comete Alberto Fernández", sentenció Burgueño y explicó: "Los precios que bajaron, algo, son los mismos cortes de carne que se pueden exportar. Dicho de otra manera: es el mismo tipo de vaca, que al hacer diferentes cortes hay algunos que se exportan y otros que se venden acá. Esos son los precios que bajaron, ¿por qué? porque pudieron exportar y porque la producción alcanza para lo local y para lo externo". Es decir que, "lo que dice el presidente está mal", concluyó.