El entramado político detrás del bochorno internacional de Argentina-Brasil

Eleonora Gosman, periodista argentina en Brasil, contó algunas hipótesis que se barajan en el país de Jair Bolsonaro en torno al escándalo que derivó en la suspensión del superclásico de América.

Gosman introdujo la nota contando que anteriormente jugadores brasileños que estuvieron en Inglaterra volvieron al país sin necesidad de cuarentena, tal es el caso de Andreas Pereira, quien regresó a los entrenamientos normalmente sin ningún problema.

"La confederación brasileña de fútbol dijo que, a su entender, la Agencia Sanitaria podría haber ejercido su actividad respecto de los jugadores en forma más adecuada los días previas al partido. Pero no lo hizo, siendo que tiempo no les faltó", contó la periodista. "También se habla de que existió una negociación entre la Conmebol, la CBC y el Gobierno de Brasil, desde donde -no se sabe quién puntualmente- autorizaron a incluir estos jugadores dentro del juego", completó.

Agentes de Anvisa ingresaron al campo de juego y pararon el partido para deportar jugadores.

Por otra parte, la entrevistada citó al senador Flávio Bolsonario, hijo del presidente, quien manifestó que los argentinos "son todos unos delincuentes". Con esta introducción, Gosman pretendió hacer un pantallazo que refuerce lo "raro" del procedimiento de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). "Además, no hay que olvidar que la presidencia de esa agencia está en manos de un militar, amigo íntimo de Bolsonaro. Para ser precisos, Bolsonaro lo puso él mismo para manejar la agencia", adujo.

Así, la periodista concluyó en que "el procedimiento no fue casual, sino el accionar habría sido distinto y no habrían creado este escándalo internacional". Es que el presidente de Brasil está siendo muy cuestionado en su país, por lo tanto "Bolsonaro busca desviar la atención con esta situación escandalosa, por las interna que tiene, muy complicadas".

"Bolsonaro ha sido muy criticado por no cumplir con las normas sanitarias. Entonces necesita reconquistar, ¿cómo lo hace? con su chivo expiatorio, porque él siempre dice 'no vamos a ser como Argentina y Venezuela'", finalizó Gosman.