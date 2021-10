Gabinete nacional de hombres: el "dato mata relato" de la paridad

De los 21 ministerios y secretarías que forman parte del Gabinete nacional sólo 2 carteras tienen al frente mujeres. Es el caso del ministerio de Salud, liderado por Carla Vizzotti, y del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. Sobre esto basó su análisis el politólogo Paulino Rodrigues.

"El mismo Gobierno que pregona la paridad de género, y hasta tiene un ministerio de la Mujer, es el que ostenta el récord de ser el que menor proporción de féminas tiene dentro de un gabinete, desde 2005. Así de insustanciales son. Dato mata relato, porque 16 años después estamos en el peor lugar pese a lo que se dice, se fomenta y se quiere".

"Si un hombre busca formar una empresa lo obligan a necesariamente tener una socia mujer, no importa si es lo que él quiere o no, mientras que el Gabinete nacional está así", dijo.

Carla Vizzotti reemplazó a Ginés González García en Salud tras el escándalo por los vacunados vip.

De todos, el analista mencionó que "yo no creo que tenga que ver con el género o el sexo. Sino, ¿el no binario dónde lo ponemos? ¿y el LGTB+? ¿Le ponemos un cupo también porque no se sienten representados? No creo en las cosas forzadas. Si me dicen 'a igual tarea igual remuneración', ninguna duda. Si dos mujeres quieren hacer una sociedad anónima y llevar adelante un emprendimiento, ¿cómo no van a poder hacerlo? Pero eso por qué implica que dos hombres no puedan".

Rodrigues continuó preguntando retóricamente: ¿Por qué tiene que haber una ley de cupos y necesariamente estar una mujer?, ¿de qué hablamos?". "Cuando queramos hablar en serio de igualdad, todo lo que quieran. Con ideologías no vamos a llegar al mejor lugar posible", se respondió a sí mismo.

Para él, "el problema es que el Gobierno nacional hace un culto de la perspectiva de género y de la ideología de género y en los hechos no cumple con nada de eso".