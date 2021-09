Es argentino y creó una empresa millonaria en China

Emprender en el exterior no es una experiencia simple, pero hay quienes lo logran y lo consiguen de manera exitosa. Es el caso de Tomás Fuentes Benítez, que tiene una novedosa empresa de snacks saludables en China que entre sus aportantes cuenta con el ex jugador de la Selección argentina de fútbol, Javier Mascherano.



Para conocer su historia, MDZ Radio se comunicó con él, quién comentó que su carrera allí comenzó hace cinco años cuando viajó por primera vez para realizar un máster en negocios. "Mi sueño era conectar Latinoamérica y el mundo con China respecto a los negocios", comentó.



Desde entonces la cultura china cautivó a Tomás Fuentes Benítez y se quedó trabajando un tiempo como asesor de inversiones en la Embajada Argentina durante la gestión de Diego Guelar.

Tomás Fuentes vive en Pekín.



"Decidí quedarme porque me di cuenta que China no se puede tocar de oído. Es un país extremadamente complejo desde las diferencias culturales hasta el idioma", añadió.



Su empresa se denomina "stokes", y hacen snacks saludables entre las que destacan unos de carne. "Los vendemos en más de mil supermercados y vía online y tenemos dos líneas de producción, una en el sur y otra en Shanghai", relató Fuentes Benítez.



La empresa va en crecimiento a pesar de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus. Tanto así, que captó la atención de varios inversores, entre los que se encuentran el ex capitán del seleccionado argentino de fútbol, Javier Mascherano, y la familia Bemberg, exdueños de maltería Quilmes.