Crisis política: cómo sigue la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner sigue en La Patagonia, en silencio, mientras que Alberto Fernández intenta demostrar unidad desde lo discursivo. En el medio, funcionarios del ala kirchneristas se cruzan con los albertistas, lo que demuestra, según destacó el politólogo Paulino Rodrigues, que la crisis interna no está superada.

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, "lo cruzó a Martín Guzmán, quien a su vez había cruzado a Cristina Fernández de Kirchner en público". El titular de la cartera de Economía, "le recordó a Cristina que no había habido ajuste, sino expansión en el nivel del déficit", contó Rodrigues.

Es que Larroque le dijo a Guzmán "que no podemos amarretear". ¿Qué significa esto?, se preguntó el politólogo: "Gasta más, aumenta más rápido aún el gasto. Más rápido aún de lo que lo está haciendo el Gobierno ya", se respondió.

Para Rodrigues no hay dudas de que hubo un ajuste en el primer semestre del año. Ahora, "Guzmán aparece empoderado, desde el FMI le advirtieron a Alberto Fernández y le mandaron emisarios a Cristina Fernández de Kirchner sobre que lo peor que pueden hacer en este contexto es cambiar al ministro de Economía".

De todos modos, el analista opinó que "es una fortaleza relativa, porque Guzmán salió a decir que él no estaba ajustando, cuando todo el mundo le pide que ajuste la macroeconomía, que está totalmente desbarajustada. Con lo cual, el ministro de Economía es el que cambió".

Señaló esto como "curioso" y mencionó: "Cristina Fernández de Kirchner hizo objeciones sobre la Economía, no cambió ningún funcionario. Sin embargo, cambia la política económica. Y también la vicepresidente hizo algunos otros cuestionamientos, y pese a que no hubo modificaciones, también modificaron las políticas".

El otro enfrentamiento verbal

Claudio Moroni anunció el aumento del salario mínimo vital y móvil.

Por otro lado, Rodrigues mencionó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ayer volvió a la palestra. "Alberto Fernández le dejó el sitial para el anuncio del aumento del salario mínimo vital y móvil y del mínimo no imponible en Ganancias. No habló el presidente y en ese escenario, Moroni apuntó contra Wado de Pedro, cuando dijo 'no hace falta mandar la renuncia a un diario'".

"El ministro de Trabajo, le dijo al ministro del Interior que está mal lo que hizo. Pero no le habló solo a Wado de Pedro, sino a todo el equipo de Cristina Fernández, que está en el gabinete de Alberto Fernández, que todos presentaron la renuncia pero ninguno se fue", continuó desmenuzando el analista.

Por todo esto, Paulino Rodrigues concluyó: "Hay corrimiento de Alberto Fernández y silencio de Cristina Fernández de Kirchner, quien descansa en los suyos desde la Patagonia. Pero la crisis, sin dudas, no está superada".