La durísima y peligrosa confesión de un opositor sobre la crisis del Gobierno

Álvaro de Lamadrid, diputado nacional de Juntos por el Cambio, fue durísimo con Alberto Fernández. Lo tildó de irresponsable por haber aceptado la propuesta a la presidencia que le hizo Cristina Fernández de Kirchner en 2019 y no se mostró colaborativo como opositor en caso de que el jefe de Estado decida romper relaciones con su vicepresidenta.

Para de Lamadrid, con la carta pública que emitió ayer Cristina Fernández de Kirchner, "la vicepresidente intenta, como ha hecho otras veces, suavizar, distraer y no asumir las responsabilidades de los propios". Sin embargo dijo que "lo que sucede en el país nos dispara advertencias".

Para el legislador en algún momento esta ruptura iba a ocurrir, "no lo atribuyo sólo a la derrota electoral". Es que para él "estaba claro que Cristina Fernández de Kirchner se escondió atrás de Alberto Fernández para volver al poder y ganar las elecciones, pero lo había convertido desde el minuto uno en un presidente testimonial, en un peón suyo".

Ya en el escenario actual, de Lamadrid opina que ahora Alberto Fernández sólo tiene 3 alternativas: "Asentir a Cristina Fernández de Kirchner, como viene haciendo; enfrentarla, con algunos sectores del PJ, el Frente Renovador y otros, y así finalmente asumir; y la tercera es que renuncie".

Álvaro de Lamadrid es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Pertenece al ala radical de la coalición opositora.

El legislador, además, fue durísimo con la vicepresidente, dijo que "antes decíamos 'o hay Cristina o hay Justicia'; hoy deberíamos decir 'o hay Cristina o hay Argentina', porque las dos cosas son incompatibles".

Y en relación a Alberto Fernández tampoco se quedó atrás. "El presidente no es inocente, no es una víctima, es un irresponsable, porque asumió teniendo claro que él no iba a poder gobernar. Y su deseo le salió muy caro a los argentinos", aseguró.

Cuestionado por el periodista de After Office, Eduardo Ripari, sobre "si el gobierno de Alberto Fernández tiene que caer, ¿ustedes no harán nada para sostenerlo?", de Lamadrid respondió: "Si tiene que caer, como dice usted, es producto de su propia incompetencia. La respuesta a este caos, y a este desgobierno producido por el propio Gobierno, y las herramientas para salir están en la propia Constitución y la Carta Magna no es golpista, prevé una salida ante estos fenómenos". Eso en relación a un juicio político que él había sugerido tiempo antes incluso del Olivos Gate.