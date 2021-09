El modus operandi de Alicia Kirchner en Santa Cruz según la oposición

En la derrota electoral del domingo, una provincia señera del oficialismo como Santa Cruz perdió por 12 puntos. Alicia Kirchner le pidió a todo su Gabinete que pongan su renuncia a disposición cómo una forma de "autocrítica" sobre los resultados adversos. Quien se erige actualmente como la suma de la oposición es Roxana Reyes, diputada nacional y primera candidata de Cambia Santa Cruz.

En MDZ Radio dialogamos con la diputada de Cambia Santa Cruz para que detallara el proceso de desgranamiento del kirchnerismo en su provincia y la conquista de su espacio político. "En Santa Cruz viene construyéndose un espacio opositor que claramente viene a frenar el autoritarismo que se gestó en la provincia hace muchos años". Además, la legisladora consideró que "lo que pasa en Santa Cruz es como una maqueta de todo lo que no debe ser" y que quieren evitar se reproduzca a nivel nacional.

"La cooptación de la Justicia, el desbaratamiento de los organismos de control, la eliminación de la actividad privada y un estado macrocefálico dónde la mayor actividad es el empleo público, la falta de educación ya que no se completa un ciclo lectivo, la persecución al empleado público, la falta de inversión, la falta de transparencia en los recursos públicos; estas son cosas que no tienen que suceder y que hablan claramente de un modelo autoritario".

Alicia Kirchner es gobernadora de Santa Cruz desde 2015. La oposición configura un Gobierno autoritario, sin embargo, en estas PASO 2021 el electorado dio un paso por fuera consagrando como primera fuerza a Cambia Santa Cruz, sello provincial de Juntos por el Cambio, que se impuso al Frente de Todos (FdT) por el 38,60% sobre 26,46% y con la lista de la diputada nacional radical Roxana Reyes como insignia.

En tercer lugar está el dirigente petrolero Claudio Orlando Vidal de Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), que quedó con 23,43% de los votos. Para Reyes este giro de los santacruceños se explica principalmente por "el germen de la desesperanza que sembró el populismo" sobre el que Cambia Santa Cruz asegura que pudo trabajar para llegar a más gente. "Hemos logrado a una ola de entusiasmo que nosotros transmitimos y que junto al hartazgo actual del Gobierno, pudimos romper ese techo creado más por la desesperanza que por el miedo".

En un intento de "hacerse eco" del embate electoral, Alicia Kirchner pidió que todo su Gabinete le ponga a disposición su renuncia. La diputada nacional de Cambia Santa Cruz catalogó de "meramente cosmético" esta modificación de la cuñada de Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, lo comparó con la situación nacional en la que "Alberto Fernández sale con esta serie de medidas económicas como si no hubiera sido el presidente de la Nación antes de recibir los resultados electorales. Eso es perverso".

A su vez "Alicia Kirchner está gobernando la provincia y recién con los comicios se da cuenta de todo lo que estaba pasando en Santa Cruz y que tiene funcionarios que no funcionan". Lo cierto, según detalló Reyes es que "la gobernadora está desinteresada por completo de todo lo que está pasando en la provincia. Ella tiene funcionarios en todas la áreas haciendo negocios en el poder. Son funcionarios enriquecidos con negocios en el transporte, la minería, los puertos, en los preocupacionales de minería y ella permite esto en su ostracismo y en su soberbia de querer ser dueña de lo público".

En el panorama político que describió la diputada nacional se produce casi un espejo de muchos de los movimientos del kirchnerismo nacional en Santa Cruz. La legisladora denunció en la Justicia un vacunatorio VIP, el enriquecimiento en la función pública y la compra con sobreprecios de insumos para gestión de la pandemia. "Lo he denunciado personalmente aunque a una justicia dormida, cooptada, que no reacciona. No hay ni un sólo funcionario procesado. Las causas las archivan o las cajonean. Lo propio pasa con el Tribunal de cuentas que tiene tres miembros dónde sólo uno es de oposición".

