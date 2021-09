El peronista que le anticipó la derrota a Alberto Fernández y ahora le dice qué hay que hacer

Guillermo Moreno fue a las PASO como precandidato a diputado nacional por el partido Republicano Federal en la provincia de Buenos Aires. Perdió también las elecciones, pese a haberse presentado por fuera del peronismo y hoy habló en MDZ Radio para analizar la derrota. Dijo que fue el arrastre del Gobierno nacional y contó que él ya le había advertido a Alberto Fernández este resultado.

¿Cómo viven la derrota? "Con hidalguía, como corresponde, y teniendo claro que no fuimos el instrumento para poder separar al peronismo en la conciencia de los votantes de este Gobierno. Fuimos arrastrados por el voto bronca al Gobierno y eso pone en tela de juicio la continuidad histórica del peronismo; hoy, mañana ya no, nos reorganizamos y volvemos a la cancha", respondió Moreno.

Según el ex secretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, "nuestra hipótesis era: 'el Gobierno de Alberto Fernández va a fracasar, perderá estrepitosamente las elecciones'. Aunque no puede ser que la opción al fracaso presente sea el fracaso reciente. Pero bueno, no pude. Quería salvar al peronismo, pero no pude, esa es la realidad".

¿Qué debe hacer ahora Alberto Fernández?

Guillermo Moreno fue a las PASO como precandidato a diputado nacional por el partido Republicano Federal, fuera del peronismo.

Moreno fue tajante: "Se acabó el oxígeno. No es un problema de cambiarlo a Guzmán o incluso a Alberto Fernández. Acá, se terminó el tiempo. Hay que acordar con el FMI, que nos digan cuánto serán los intereses. Y para pagar, algo de la plata que recaudamos del mes tiene que sobrar para pagar los intereses".

Para explicar aquella propuesta, Guillermo Moreno dijo que "cuando arreglemos con el Fondo, le sumamos los intereses de los privados y tenemos que juntar esa plata todos los meses en pesos y después en dólares. Eso es balanza comercial. Todo lo demás son tonterías: riesgo país, acciones, etc. Todo eso no es más que el 20% de la economía. Estamos hablando del otro 80%".

Es decir que los ingresos del Estado tienen que ser superiores a los gastos, en un porcentaje tal que te permite pagar los intereses de la deuda. Por esto, se le consultó a Moreno si, desde su punto de vista, la salida es el ajuste. "Esas son palabras suyas", respondió.

Luego explicó las medidas que Alberto Fernández debería tomar, desde su punto de vista: "Ir a la Pampa Húmeda, poner la ley de alquileres necesarias sobre las grandes extensiones territoriales, las retenciones sobre la producción en la Pampa Húmeda y bajarle los costos al productor. Es decir, bajarle la facturación con las retenciones y reducirle por otro lado los costos con la ley de alquileres".

"Pero cuando le decís eso a Alberto Fernández te contesta que si lo aplica se pelea con la Sociedad Rural. Bueno, sino se va a pelear con todo el mundo", completó.

De todos modos, Moreno dijo que con eso solo no alcanza, aún hay que hacer más esfuerzos. "Pero con estas medidas empezás a ordenar la economía".

Según el ex funcionario del kirchnerismo, "en junio le presentamos un plan económico a los economistas del peronismo. Les dijimos que se iban a pelear con aquellos pero que sino iban a perder las elecciones escandalosamente. Fue lo que pasó", concluyó.