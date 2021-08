Anunciarán beneficios económicos para las monotributistas, empleados y empresas

Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio, habló sobre los anuncios que hará desde hoy el Gobierno nacional y durante toda la semana. Habrá beneficios para monotributistas, empleados en relación de dependencia y empresas.

"Argentina Programa" es el primer anuncio que dará el Gobierno nacional, al mediodía. Burgueño dijo que se trata de que las empresas de cualquier rubro que contraten personal joven para el área de programación e informática no, en el caso de las grandes corporaciones, tendrán costos laborales o tendrán una reducción significativa en ellos.

"Esto es para que vayan a buscar nuevos empleados, jóvenes, a los que les enseñen todo lo relacionado a la nueva economía y a cambio la empresa no pagará cargas sociales", detalló Burgueño y siguió explicando que "para Anses va a figurar como que el aporte se hizo. Las condiciones son también que les enseñe cómo trabajar y hay un plus si contratan personas del género no binario".

Otros anuncios

El Gobierno piensa hacer un anuncio por día hasta el 18 de agosto, luego se considera campaña electoral.

"Para monotributistas y empleados en relación de dependencia habrá nuevamente créditos de hasta 100 mil pesos para comprar computadoras y notebooks", contó Burgueño, aunque no pudo precisar si este anuncio se hará hoy o mañana.

"También habrá un beneficio que se dará a conocer en la semana para la economía popular, es decir para los emprendimientos más básicos de economía. Será un nuevo programa de microcréditos", concluyó el especialista.

Finalmente, Burgueño resaltó que estamos en un momento electoral clave y que parte de estas medidas que dará el Gobierno nacional se relacionan con las bajas mediciones que tiene el oficialismo entre la clase media, que será la más favorecida por estos beneficios.