La serie de motivos por los que Sebastián Piñera se habría molestado con Alberto Fernández

Juan Negri, politólogo y analista internacional, y Fernando Petrella, ex vicecanciller y ex representante de la República Argentina ante la ONU; contaron en MDZ Radio qué reclama Chile en la plataforma continental y dieron su opinión sobre el decreto que emitió Sebastián Piñera y los errores de Alberto Fernández que quizás molestaron al primer mandatario chileno.

En Uno Nunca Sabe, Juan Negri dijo que esta discusión "no sólo está saldada con el Tratado de Paz y Amistad del 84' entre Argentina y Chile, sino que además nuestro país fue a la Comisión de Límites de la plataforma continental hace más de 10 años, ahí estableció los límites jurídicos y Chile no objetó. Con lo cual la posición argentina a priori parece estar bastante sólida en términos de derecho internacional".

Consultado sobre los motivos que habría tenido el vecino país para emitir este decreto, en primer lugar Negri opinó que quizás se trate de cuestiones electorales, ya que el vecino país está pronto a iniciar la campaña política. Por otro lado, señaló que "Piñera siempre estuvo en contra de esa posición de Argentina y también creo que Argentina generó un poco de tensión diplomática".

Sobre aquellas tensiones, manifestó que fueron tras ciertos errores. Por ejemplo, "en la pandemia cuando Alberto Fernández hacía sus comparaciones, Chile 'cayó en la volteada', después Argentina lanzó la política de defensa nacional y ahí aparecía que el Estrecho de Magallanes era binacional, lo que es un error, entonces Chile protestó y la Cancillería debió pedir disculpas. También hace unos meses Argentina sacó la nueva cartografía oficial donde reclama territorios en la Antártida siendo que nuestro país firmó el pacto antártico del año 59 en el cual se establece que los reclamos de soberanía están congelados y por tanto ningún país puede reivindicar territorios en Antártida. Eso también molestó a Chile", enumeró.

Chile reclama parte de la "medialuna" que le corresponde a Argentina.

De todos modos, el politólogo dijo que "le bajaría el dramatismo", esto no está a la altura de los históricos conflictos políticos con Chile, sino que "es una rencilla menor". "No llegará a un conflicto diplomático y Argentina no quiere hacerlo. Además, Chile sacó un decreto sin valor jurídico: dicen 'esta es mi posición', pero de momento queda ahí y no creo que escale".

Por su parte, Fernando Petrella, ex vicecanciller y ex representante de la República Argentina ante la ONU, manifestó en No Tan Millennials que "el comunicado de la cancillería argentina es explícito y claro y creo que hay que atender a la última frase donde dice que esto debe defenderse con diálogo y teniendo en cuenta la buena relación que ha tenido argentina con Chile históricamente".

"Chile ha presentado una pretensión que deberá ser conversada y discutidas, pero lo mejor es no generar estridencias", continuó diciendo Petrella y concluyó: "Compartimos con Chile territorios antárticos, cooperamos con ellos en la Antártida y ellos con nosotros en tema Malvinas para las comunicaciones de las islas con el continente. De manera tal que son muchas las cosas que hay que tener en cuenta al momento de conversar y tratar de no generar impactos en la opinión pública que puedan dificultar luego la negociación".