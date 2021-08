Fiesta clandestina en Olivos: opinan que es "bochornosa" la estrategia legal de Alberto Fernández

Tras el Olivosgate, Alberto Fernández utilizará como estrategia para "zafar" de una pena por el incumplimiento de la cuarentena en el cumpleaños de Fabiola Yañez que no hay delito porque no hubo contagios a partir de esa reunión clandestina. El abogado penalista José Console explicó por qué esto no sería válido ante la ley, según su criterio.

"El presidente es abogado y fue profesor de Derecho Penal en la facultad de Derecho. Él sabe que estamos en presencia de un peligro abstracto", comenzó argumentando el colega de Alberto Fernández.

Para explicar aquello, aclaró que el homicidio -por ejemplo- es un delito de resultado, porque lógicamente si no hay muerto no hay homicidio. Pero en este caso, el delito de peligro abstracto quiere decir que no se necesita saber si se contagió o no gente. La conducta es la que se reprime. "Es una barbaridad lo que estamos diciendo", opinó.

"Que le hagan decir al juez otra cosa, eso es diferente. Porque en la Justicia, al no estar independizada como corresponde, es factible que un magistrado diga semejante barbaridad o que de vuelta las cosas para dejar exentos de una pena a quienes han violado la ley", especuló el entrevistado.

La imagen de la reunión clandestina en la residencia del presidente se popularizó como el Olivosgate.

Indignado, Console dijo que esta argumentación "es muy grave porque además viola el principio constitucional de igualdad ante la ley, porque ya hay personas que fueron condenadas y sancionadas por acciones similares y los jueces no han indagado si hubo o no contagios".

Finalmente, en relación a toda esta situación que protagoniza Alberto Fernández, el entrevistado dejó su parecer: "Rehuir a la Justicia habla pésimamente de una persona que, primero, está vinculada con el Derecho y, segundo, debe dar el ejemplo a todos los ciudadanos".