Se fueron a vivir a España con ciudadanía europea: nada fue como esperaban

A veces la idea de migrar despierta ilusiones en muchas personas que se sienten profundamente decepcionados con la realidad que Argentina les propone. Algunos buscan un mejor pasar económico, otros una calidad de vida superior libre de inseguridad, lo cierto es que en ningún caso irse es fácil. Por eso, la historia de Virginia Giorgi y Gonzalo es la de tantos argentinos que migran a Europa en busca de un futuro mejor. Con el pasaporte europeo en mano se aventuran dejando atrás los afectos, pero también un país un tanto caótico e incierto.

En No cantes victoria, por MDZ Radio, hablamos con Virginia Giorgi que partió a España con su marido Gonzalo y su hijo Pedro en dos oportunidades ya que la primera no salió del todo bien. "Fuimos principalmente motivados por mi pareja que siempre quiso dejar el país. Estaba embarazada de Pedro que hoy tiene cuatro años y vimos la tranquilidad y calidad de vida que hay en España y nos decidimos a partir".

Virginia Giorgi y su hijo Pedro

A pesar de que en la primera vez que cruzaron al viejo continente contaban ambos con el pasaporte de la Unión Europea como descendientes de italianos, "la burocracia española es muy rígida" y las cosas se complicaron bastante hasta conseguir cierta estabilidad. "Aunque haya una posibilidad de que el trámite sea más fácil o más rápido, los españoles no se corren del eje y hacen todo a rajatabla como se los enseñaron". En la experiencia de Virginia y su familia cuentan que "por más pasaporte comunitario que tengas sos extranjero igual y no contás con ninguno de los privilegios de un español".

Cuando Virginia viajó a España contaba con un puesto de trabajo "apalabrado" para incorporarse en una compañía de seguros cuando llegara. Sin embargo, las empresas no hacen un contrato laboral si no se cuenta con el NIE (Número de Identificación Extranjero). Por eso, muchas veces se desentienden de ese trámite y es el trabajado quien "tiene que ir al servicio de extranjería que corresponda para tramitárselo". En el único caso en que la empresa se ocupa de estas gestiones es "si el puesto es muy alto o muy calificado que suelen ser muy pocos casos".

En el 2017 la familia Giorgi migró a España por primera vez. En aquella oportunidad Virginia que es productora de seguros viajó con un puesto que le ofrecieron en una empresa. Para que desde la compañía le hicieran un contrato no bastó el pasaporte sino que le exigieron el NIE. "Para obtener el NIE estuvimos un mes y medio hasta que Gonzalo fue a las 3 am porque sólo entregaban 50 turnos y mentimos diciendo que lo necesitábamos para sacar una cuenta bancaria y ahí nos lo dieron".

¿Qué es el Número de Identificación Extranjero (NIE) y para qué sirve?

El NIE se lo suele clasificar en blanco y verde. "Estas categorías legalmente no existen" comenta Virginia que actualmente asesora a argentinos que quieran migrar de manera gratuita en sus redes sociales. "El NIE lo que establece es que ese número corresponde a tal persona pero no acredita identidad, ni residencia". ¿Cuándo se obtiene la residencia? "Cuando se cumple con los requisitos correspondientes y ahí se obtiene el famoso ´NIE verde´ que es el CUE (Certificado de Unión Europea) para comunitarios y es lo que certifica la residencia. Para quienes no son europeos, se tramita la TIE (Tarjeta de Identificación Extranjera).

Sin el NIE "no hacen contratos laborales, no se puede adquirir una línea telefónica que no sea con tarjeta prepaga y sólo muy pocos bancos habilitan una cuenta bancaria si se cuenta únicamente con el pasaporte".

