La otra cara: cuántas muertes por coronavirus previno la vacunación en Argentina

Si bien las cifras de contagios de coronavirus ha disminuido en el último tiempo, el de fallecidos no ha tenido la misma tendencia y a pesar de que se pensaba que la vacunación mejoraría esta situación, lo cierto es que eso no está ocurriendo. Para conocer la explicación sobre este tema, MDZ Radio consultó con Jorge Aliaga, físico y secretario de planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham.

En diálogo con el programa "No cantes Victoria", de MDZ Radio, el científico explicó que "lo que se informa todos los días es lo que se cargó, no lo que pasó en las últimas 24 horas. Eso implica ya una cierta cadencia típica de que los fines de semana se carga menos". Por lo que no es real que los casos bajen los fines de semana, "eso de por sí genera una fluctuación, que tiene que ver con la burocracia".

Pero además, hay otra explicación, que es que "esta enfermedad no es fulminante", sino que una vez que se contagia, la persona pasa por diferentes etapas de evolución de la enfermedad. De modo que muchas veces "el periodo de internación hasta el desenlace de fallecimiento puede ser de 15 días o más". De este modo, el físico comentó que "cuando los casos suben, los fallecidos lo hacen un mes después, entre el tiempo de contagio, evolución y la burocracia de cargar ese dato".

Cuántas muertes evitó la vacunación

"Tenemos como ventaja que en el país hay una gran aceptación a vacunarse", defendió Aliaga. Y esto, "es muy alentador porque indica que habiendo posibilidad de vacunar con dos dosis, seguro nos dará una ventaja en que no hay mucha gente internada o fallecida".

Por otra parte, el científico destacó que "si hubiéramos mantenido la relación de fallecidos por grupos etarios que teníamos el año pasado, con la circulación viral de este año, hubiéramos tenido 20 o 30 mil fallecidos más. Eso se evitó por la vacunación".