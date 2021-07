Las sospechas que tiene Jorge Faurie sobre la denuncia que complica a Mauricio Macri

Ayer Bolivia acusó a Argentina de haber apoyado el golpe de Estado de ese país durante la gestión la Mauricio Macri. El actual gobierno salió a disculparse mientras que el anterior dijo que eso era falso. En MDZ Radio habló Jorge Faurie ex canciller de Macri y comentó las "rarezas" de ve en torno a esta información.

Ayer el canciller boliviano, Rogelio Mayta, mostró en conferencia de prensa una carta que -según dicen- el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia le mandó a Normando Álvarez García, embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri y actual ministro de Trabajo en Jujuy, agradeciéndole por el apoyo al golpe y detallándole las municiones con las que cuenta.

Sobre aquello, Faurie dijo que "no queda clara la acusación", porque "nos dieron a conocer una nota que es extraña". Sobre las sospechas que tiene mencionó que la misma "lleva la firma de un militar que ha sido apresado hace 6 días en Bolivia por el actual Gobierno, con lo cual habría que mirar si es algo que salió de buena voluntad o no".

Además, el entrevistado dijo que se trata de una carta de hace 19 meses atrás que aparece sorpresivamente. "Raro que un jefe militar le mande un agradecimiento al embajador y que además lo haga con ese recuento de inventario. No es el estilo, se le agradece en general, pero no se le dice cuántos cartuchos y gas se tiene".

La carta que habría enviado el jefe militar al embajador argentino en La Paz.

Otra cosa llamativa para el ex canciller es que "en el momento que apareció la carta, ya salió la disculpa del presidente Alberto Fernández. Fue casi en sintonía, sin investigación. Eso hace pensar que hay una operación política que tiene que ver con la contienda electoral, a mi modo de ver".

Por eso, Faurie concluyó en que "están queriendo decir que Macri tenía una actitud proactiva en la situación que tenía Bolivia, que no lo hacía. Argentina asistía, acompañaba y miraba con precaución lo que estaba ocurriendo".

De todos modos, dijo que en caso de que esto sea cierto, "es posible que un canciller no esté notificado". Y detalló: "nosotros no somos un organismo de contralor que estamos parados en la puerta de cada ministerio viendo qué están haciendo o qué harán, no es el estilo de la cancillería ni de un gobierno constitucional. Además técnicamente no nos corresponde intervenir en algo que no ingresaba en territorio argentino. Es un material que si fue, fue a Bolivia. ¿Para qué? Veámoslo, porque también es posible que sea material de otra índole",.

Por eso, para el entrevistado "claramente hay una operación comunicacional". "Así,sacan de la ruta que ayer fue un día trágico para la vida del Mercosur, que eso nos afecta a todos los argentinos, porque estamos achicando el comercio y las posibilidades del país. En esto hay que reconocer una habilidad comunicacional de la actual gestión", concluyó

