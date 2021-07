Consejos para quienes están varados fuera de Argentina, quieren volver y no saben cómo

El próximo viernes 9 de julio vence el decreto que restringió a sólo 600 el número de personas que pueden ingresar al país por el aeropuerto de Ezeiza. Quienes están en el exterior esperando una respuesta no tienen ninguna información por parte de las autoridades nacionales sobre cuántos días más permanecerán en esa situación. Los viajeros fueron a hacer un tratamiento médico, una actividad laboral, visitar a la familia o simplemente de vacaciones y muchos ya no tienen una forma de seguir pagando de sus bolsillos la estadía y comida. Consultamos a un abogado especialista en turismo y a un influencer de viajes para traer consejos si estás varado fuera de Argentina y querés volver, pero aún no sabés cuándo.

Los litigios por cancelación de vuelos han sido prácticamente inexistentes antes de la pandemia. Así lo aseveró Santiago Aramburu, abogado especializado en Turismo. "Hace un año y medio el nivel de litigiosidad aumentó notoriamente a partir de la pandemia ya que las cancelaciones son más frecuentes y no siempre las partes se pusieron de acuerdo de forma privada sobre la reprogramación".

El cupo de ingresos al país se restringió considerablemente.

En cuánto a las personas que hoy no pueden volver al país y deben permanecer más del tiempo esperado en el exterior, Aramburu brindó algunos consejos.

Comunicarse de manera permanente con quienes vendieron el pasaje

Lo principal a la hora de reclamar para obtener el retorno a casa es que el contacto con la línea aérea, agencia de viajes o a "quien le hayas pagado debe ser permanente y diario para enterarse de las novedades.

Confirmar con los portales oficiales la información sobre vuelos

En paralelo recomienda el abogado estar en contacto con las vías formales, es decir "aquellas instituciones públicas que pueden brindar información valiosa". En caso de las líneas aéreas, ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) o Aeropuertos 2000 que es "una entidad que nos permite visualizar online el estado de los vuelos si están vigentes o no". La sugerencia en definitiva es "utilizar las vías formales de contacto y comunicarse de forma permanente con quienes contraté".

Hay miles de argentinos varados por el mundo.

Contactar al consulado o embajada

El abogado señala que en el artículo 1º del punto 4 de la Decisión Administrativa 643/2021 se establece que una persona puede ingresar al país por “razones humanitarias”. El problema es que no especifica las razones. Sin embargo, según la jurisprudencia argentina "no es lo mismo si la persona está en su lugar de residencia que si no lo está por lo que constituye un estado de vulnerabilidad".

En otras palabras “si un argentino varado no tiene más plata, ya se gastó todo o llegó al límite de su tarjeta, tiene que poder pedir ayuda a las autoridades argentinas”, dijo. Además explicó que esto puede ser solicitado por un gobierno provincial: un varado en situación límite podría solicitar ayuda a su provincia para que haga el correspondiente pedido al Gobierno nacional. Por eso, el consejo es contactarse inmediatamente con quienes tienen los canales formales para realizar otras operaciones como las autoridades diplomáticas pertinentes: consulados o embajadas.

Redes sociales: estadía gratis e información actualizada

Consultamos a Ramiro Cristóforo, un influencer de viajes que en estos momentos está en Málaga, España. Este viajero experimentado señala que es muy importante contactarse con otras personas que puedan estar viviendo lo mismo. "Si estás varado en algún lugar podés encontrar en redes sociales a argentinos que se solidaricen para darte una mano o también a quienes están una situación similar y comparten información actualizada o datos útiles sobre lugares para comer o dormir".

De hecho en algunos casos hay personas que por ser del mismo país, abren las puertas de su casa y hospedan a otros compatriotas en apuro.

Hospedaje: Couchsurfing o Airbnb siempre en ciudades poco turísticas

Uno de los grandes problemas es el nivel de incertidumbre si serán dos días más, una semana o un mes viviendo afuera. En este caso vale pensar en recortar gastos de estadías. Para ello Ramiro sugiere que se recurra a las plataformas como Airbnb, pero con un truco. "Si conseguís un hospedaje, por ahí pagás una o dos noches y a partir de ahí arreglás con el dueño para no tener la comisión de la plataforma.

Una excelente opción es Couchsurfing, una comunidad global de viajeros que se "brindan apoyo unos a otros". Si tenés un perfil en esta red, muchas puertas pueden abrirse a tu paso. Allí hay personas que reciben en sus casas a huéspedes sin dinero a cambio. La idea es compartir con ese viajero. Si se recurre a una plataforma como esta, se sugiere ser sincero desde el primer momento en cuanto a los tiempos y a las razones de tu viaje y solicitud. Tiene un sistema muy estricto de referencias y no se recomienda obtener una reseña negativa.

Para evitar los "precios especiales" que suelen tener los destinos muy turísticos se sugiere trasladarse a una ciudad menos convocante. Ramiro, el bloggero de viajes dice que allí podemos encontrar diferencias del doble o triple en valor de los hospedajes cuando vamos a lo más concurrido.

