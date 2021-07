El peronista que banca la llegada de Facundo Manes al radicalismo

Guillermo Moreno lanzó su candidatura para diputado por la provincia de Buenos Aires. Dentro de su agenda política opinó sobre lo que sucedió con el Correo Argentino, además de dar su punto de vista acerca de la incorporación de Facundo Manes a las filas del radicalismo.

Moreno fue entrevistado en el programa "After Office" que se emite por MDZ Radio y acerca del Correo, exclamó: "Esto comienza en noviembre del 2003 cuando por culpa del concesionario se rescindió el contrato porque no pagaba el canon. Eso fue lo que pasó. Esa empresa tenía deudas y obviamente Macri no las pagó y pasó lo que pasó", argumentó.

Además, lanzó un palito para la Justicia: "Nunca puede pasar tanto tiempo, 20 años es imposible. Pero bueno, en el medio estuvo Macri 4 años en el Gobierno. Macri sabía que venía esta resolución y se adelantó a la resolución del juez".

Cuando se conoció la resolución de la Justicia, Macri emitió un comunicado donde detalló: "Es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100%, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela".

Frente a esa carta, Moreno aseguró que por este tema en particular "no hay persecución del Gobierno nacional. Por otros temas, sí".

Elecciones legislativas 2021

Guillermo Moreno será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Actualmente es el líder del partido "Principios y Valores".

En su verborrágico discurso aseguró que lo que le pasa al PRO no es serio y agregó: "Macri armó su partido como una empresa y ahora se le revelaron los gerentes". Además, criticó al Presidente: "Alberto Fernández intrusó el Partido Justicialista y Cristina es la responsable por haberlo elegido".

"Los peronistas gobernamos y los radicales controlan. Así funciona este país".

Para finalizar aseguró que harán una excelente elección porque son peronistas y agregó: "Le vamos a decir a la gente que deje de votar inútiles como Macri y socialdemócrata como Alberto. Celebré la llegada de Manes porque estamos volviendo al bipartidismo: los peronistas gobiernan y los radicales controlan".

Escuchá la nota acá.