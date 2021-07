"Experiencia y protagonismo": así van los liberales a las PASO

El grupo de los liberales por Mendoza anunció que irá a internas dentro del frente Cambia Mendoza. Quieren enfrentarse a Alfredo Cornejo y Julio Cobos.

El Frente Liberal Productivista está integrado por Republicanos Unidos, el Partido Demócrata Progresista y la Línea Propuesta Participativa del PRO. Quienes encabezan la Alianza son Josefina Canale y Rodolfo Vargas Arizu.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio, dialogó Richard Battagion, presidente de Fundación Mendoza Innova e integrante del Frente Liberal Productivista. En la entrevista, relató lo que buscan como espacio político con perspectiva 2023.

"Esto es una muy buena noticia porque viene a renovar dirigentes y representantes de Cambia Mendoza, pero tiene un color predominante de la UCR y nosotros vamos a presentarnos para revitalizarlo", aseguró Battagion.

Además, detalló que los liberales conservadores en Mendoza tienen dos visiones específicas: "Hoy el panorama político se resumen en dos expresiones: por un lado el Partido Justicialismo y por el otro el Republicano. No digo que no haya republicanos en el peronismo, pero el oficialismo está manejado por el kirchnerismo. Queremos estar del lado de los republicanos, hay una mayoría radical pero nosotros no somos radicales, somos netamente liberales, muchos venimos del Partido Demócrata".

"Somos una propuesta con experiencia y protagonismo".

Dentro de la conformación de este espacio político, hay caras conocidas, sin embargo, Richard Battagion aseguró que son una propuesta con experiencia y agregó: "Cambia Mendoza siempre garantiza la transparencia, pero debemos ver a Mendoza como provincia productiva. Arizu, desde la producción, es una persona formada y con experiencia y Canale es la expresión de la política moderna y de la mujer. Hacen una formula muy competitiva".

