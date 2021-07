Esto dijo la presidenta del PJ sobre la continuidad de Walter Bento

La presidenta del PJ mendocino y senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, estuvo en MDZ radio y habló sobre el cierre de listas y las propuestas del Frente de Todos de la provincia para Nación. Además, mencionó la felicidad que siente de haber sumado a la coalición a José Luis Ramón y dio su opinión respecto de la situación de Walter Bento como juez federal con competencia electoral, quien a su vez está acusado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita.

En líneas generales, Anabel Fernández Sagasti habló sobre las propuestas del Frente de Todos (FdT) a nivel nacional: "Nosotros no tenemos que pelear con la Nación, sino acordar e ir a trabajar al Congreso para mejorar la vida de los mendocinos". En ese sentido cruzó a Juntos por el Cambio, porque dijo que "la única propuesta de campaña que ellos tienen es pelear con Nación. Creo que son dos propuestas muy diferentes, una le conviene a la provincia y otro al candidato".

El caso Bento

En relación al juez federal con competencia electoral, Walter Bento, acusado de ser el jefe de una organización ilícita que cobraba coimas para favorecer a delincuentes o sospechosos, Anabel Fernández Sagasti dijo que "estamos hablando el tema con el FdT".

Y a nivel personal opinó que "mientras la Justicia no tome una determinación nosotros no podemos prejuzgar. La Justicia procesó a Bento pero eso no significa que sea culpable".

¿Cómo se baja la inflación?

Ya adentrada en uno de los temas de campaña, Fernández Sagasti dijo que "Juntos por el Cambio cree que dejando de emitir se baja la inflación. Pero eso ya lo probaron y evidentemente no es así, porque no funcionó. La inflación tiene que ver con precios internacionales, expectativa, producción, demanda; es multicausal y nosotros estamos tratando de atacar todas las causas para bajarla", completó.

Anabel Fernández Sagasti visitó los estudios de MDZ radio.

Por eso invitó que "discutir con sensatez y sinceridad una solución", ya que el crecimiento sostenido en el tiempo de los precios "afecta al bolsillo y sobre todo es lo que más inequidad produce". "Ningún gobierno puede mirar más alto que otro, porque todos vienen acarreando este problema", concluyó la senadora nacional.

En relación al precio de la carne vacuna, Fernández Sagasti dijo que hay un alto nivel de demanda por parte de China, "entonces a los productores les conviene más exportar en dólares que venderla acá. Es lógico. Pero ahí se da la disputa entre los precios internos y los precios internacionales. Eso es algo que lo tenemos que resolver y entiendo que lo estamos haciendo, con aciertos y errores".

En ese sentido, adelantó que "habrá una gran noticia esta semana respecto a la carne", aunque no quiso ampliar de qué se trata.

El peronismo en Mendoza y el cierre de listas

Anabel Fernández Sagasti aseguró que se siente "muy contenta" con Ramón en el FdT.

Anabel Fernández Sagasti aseguró que se siente "muy contenta" tras el cierre de listas, porque ha sido uno de los más armónicos que ha vivido hasta ahora. "Estoy muy agradecida con los intendentes que han acompañado la lista, eso es importante porque significa que el peronismo está unido y fuerte, que era un objetivo cuando asumí como presidenta del PJ".

Respecto de las colectoras, no quiso llamarlas así sino "adhesiones" y las defendió porque "intentamos que en el Frente haya más participación. Tomamos la decisión por varios motivos, uno es que hay departamentos que son complejos donde debemos sentar nuevas bases del peronismo. Además, me llagaban comentarios de compañeros que estaban buscando avales, gente que jamás había sido candidata. Estamos hablando de barrios de situación económica media/alta, que quieran representar a los vecinos. Me pareció muy positivo y dentro de un marco razonable, no que hayan 20, creo que es un frente saludable".

Tras sumar a José Luis Ramón al Frente de Todos, quien buscará una banca en Diputados de la provincia de Mendoza, Fernández Sagasti dijo mientras abría los brazos en señal de contención: "Yo estoy feliz con Ramón". Y completó: "Todos los días a las 7.30 ya estamos mandándonos mensajes. Es re trabajador, el sábado cerramos listas y el domingo estaba en Ugarteche haciendo asesoría jurídica en la feria. Es un tractor. Me cantan, alguien que labura y que le pone rock a la campaña.".

La senadora nacional continuó halagando a la reciente incorporación, asegurando que "me encanta porque tiene ganas. En la pandemia me llamaban los ministros diciendo que había un diputado que estaba pidiendo cuestiones y soluciones para Mendoza, así que yo estoy muy feliz. Además, es una propuesta del Frente ampliar y él me parece una gran incorporación".

"Me encanta pensar (a José Luis Ramón) en la Legislatura de la provincia, voy a venir al balconcito a los debates", siguió diciendo Anabel. "Él que un es senador es uno de 72 y un diputados uno de 257, entonces si no formas equipos y alianzas tu ley no sale".

"Pasito a pasito vamos construyendo el peronismo que queremos", concluyó Fernández Sagasti.