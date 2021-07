¿Es posible otro "Rodrigazo"? La respuesta de un economista a Domingo Cavallo

Durante un foro de empresarios, el ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que es posible que Argentina sufra otro "Rodrigazo", con una devaluación del 100%. Sin embargo, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, quiso llevar tranquilidad y detalló por qué eso "es absolutamente imposible".

El Rodrigazo fue un plan de ajuste que se anunció el 4 de junio de 1975. Lo lideró el por aquel entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, durante la presidencia de Isabel de Perón. Con él, "se empobreció a toda una generación, con una devaluación del 100%"; recordó Burgueño.

El economista dijo que Cavallo "exagera, no hay ninguna posibilidad que haya un Rodrigazo en Argentina con los números actuales de la economía". Además, Burgueño instó al ex ministro a que sea "más responsable". "Eso de pronosticar grandes tragedias de ayer, hoy y siempre, no. Hay que ser responsable, porque además Cavallo es una persona a la que mucha gente le puede creer, aunque no es mi caso. Yo creo que tiene que dar respuestas por otras cuestiones".

Reapareció Domingo Cavallo y criticó con dureza al kirchnerismo.

Enfáticamente, el especialista de MDZ insistió en que "no hay ninguna posibilidad, ninguna (de que haya un Rodrigazo)". Y dio 3 motivos para justificar esto:

En primer lugar, "en esa época la economía no estaba dolarizada y ahora sí".

En segundo lugar, "haciendo un cálculo histórico, estamos obviamente en una situación difícil pero ni cerca del dólar de la hiperinflación de Alfonsín ni del 2002 y menos del Rodrigazo ".

". Finalmente, "Melconian calcula el dólar Rodrigazo en 250 pesos. Supongamos que todo se vaya todo al demonio, cosa que no va a pasar, serían 250 pesos, jamás sería el 100%".

Burgueño, que ya había mostrado su indignación con el marido de Pampita cuando vaticinó un dólar en 400 post elecciones, dijo: "Lo banco más a García Moritán, que evidentemente de macroeconomía no sabe, habla desde un café, que a Cavallo, que es un hombre que sí sabe. Me parece que está diciendo estas cosas desde la bronca por el lugar que hoy ocupa en la economía argentina".