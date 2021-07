Cómo se usan las pistolas taser en el mundo

Chano Charpentier continúa internado en el sanatorio porteño Otamendi tras ser operado de urgencia luego de que fuera baleado por un policía en un episodio que se está investigando. Por fuera de si se trató de un brote psicótico o está relacionado al consumo problemático de drogas por parte del exlíder de Tan Biónica, la pregunta es si el efectivo no tenía ningún otro medio para abordar el asunto. Aunque pueda reavivar la polémica alrededor de las pistolas Taser (arma de electrochoque), en No cantes victoria, MDZ Radio consultamos a una especialista que durante años fue docente y entrenó a la policía de Buenos aires.

Cuando hay un sujeto potencialmente peligroso, las fuerzas de seguridad tienen el deber de controlar esa situación. En esa dirección existen distintas maneras de "reducción" según explicó Olga Fernández Chávez, perito balística y licenciada en Criminología. "Por un lado está la reducción por medio de técnicas que va a depender de en qué escuela estudiaron. Y que además si no se entrena todo el tiempo, la ´llave´ puede salir muy mal y se corre el riesgo de lastimar a la otra persona". Por lo que con la capacitación adecuada es cierto que "hay formas de hacerlo físicamente pero se debe realizar un entrenamiento constante fuera de su horario laboral y pagando esas horas extras", lo cual no sucede en nuestro país.

Por otra parte, sin pensar en el caso de Chano, Fernández ejemplifica con un caso similar del 2020 en el que el oficial perdió su vida. "El año pasado hubo una persona con un brote psicótico que no estaba medicado y estabilizado, lo cual pasó mucho con la pandemia. Atacó un policía y lo mató porque un arma blanca también te puede matar". De esta manera ilustró las dificultades de no contar con un método más eficaz de reducción.

Lo que también sucede es que los policías debieran sacar su arma reglamentaria en el momento en que el otro sujeto representa "un riesgo para terceros o para sí mismo y hay que reducirlo de alguna forma" continuó la perito.

¿Es la taser una solución viable en Argentina?

La polémica desatada por el arma de electrochoque supuso que no se utilizaran, pero tampoco fuera resuelto el problema. En cuanto a sus características técnicas "la taser es un sistema tiene muchísimos mecanismos de control. En cualquier país del primer mundo, los policías tienen una". La Licenciada en Criminalística explicó el funcionamiento de estos dispositivos. "Cuando se dispara el cartucho salen unos confites que tienen un número de serie que es relacionable con el cartucho específico que se disparó". Adicionalmente "tiene una memoria interna que dice específicamente cuantas veces fue disparada y en qué horario y a su vez lo conecta con Internet y lo manda a una especie de sistema de caja negra que es online con lo cual no se puede alterar porque no se tiene acceso a eso". Además al tratarse de "armamento provisto" lo tiene que entregar el oficial.

A su vez, si se quisieran sumar formas de constatar que no hay abuso por parte de la policía "se puede comprar una cámara que se colocan el hombro que usan los policías norteamericanos y que cuando el efectivo saca el arma del contenedor automáticamente se enciende y empieza a grabar todo el proceso. Entonces si se cree que hubo un exceso en el uso, se mira directamente la filmación y se puede constatar entre otras cosas que se dio la voz de alto. Así se puede evitar la discusión de si fue excesivo o no".

Ahora bien, ¿es riesgosa la taser? "El riesgo radica en que congela todos los músculos sin poder poner las manos para protegerse entonces si hay un escalón la persona se puede desnucar. Pero es menos del 1% de casos en los que hubo muerte y en general relacionadas con el abuso de sustancias que es una situación concomitante con la ejecución del arma de electrochoque que está pensada para actuar en condiciones standard".

¿Puede la policía controlar la situación sin disparar?

Olga Fernández fue docente durante muchos años en la policía bonaerense. Desde su punto de vista "el problema es que hay necesidades ilimitadas con recursos limitados porque somos un país pobre". Entonces se compraron "100 taser por un valor de 1000 dólares cada una y no se usan". No se trata de un dispositivo que deba proveerse tampoco a "los 80.000 efectivos que tenía la bonaerense al menos mientras yo enseñaba" señaló.

Uno de los inconvenientes que detecta la especialista es que no se dispone de los recursos necesarios para formar una policía mejor. En otras partes del mundo lo que se hace es "tener un polígono en cada comisaría para que practiquen" o pagarles una "capacitación en defensa personal como es el caso del FBI". Lo mismo sucede con las herramientas de trabajo con las que cuentan las fuerzas de seguridad en Argentina dónde los patrulleros no están blindados y "los chalecos tienen un abrojo arriba para volverse a usar" entre otras falencias.

En algunas circunstancias en las que hay una persona que se pone violenta producto de un brote psicótico, Fernández consideró que sería de mucha utilidad que la primera barrera sea una persona capacitada en psicología para poder abordarlo. De esta manera si no se logra controlar la situación entonces "sí apelar al uso de la taser".

El riesgo en el uso de la taser es que "si no pega en un hueso que desacelera el proyectil puede herir a una persona que esté atrás. Esto en una situación de aeropuerto, por ejemplo, que tenés miles de personas pasando es peligroso. Por eso se debe implementar de manera estratégica con personal capacitado para ciertas ocasiones" concluyó la perito.

