Dólar blue: ¿el kirchnerismo no lo baja porque le conviene que se dispare?

Mientras que el dólar blue escala y se ubica cerca de los 183 pesos, el analista económico Carlos Burgueño contó la interna dentro de la coalición de Gobierno por la cual el kirchnerismo no estaría interviniendo, como el año pasado, para bajar el valor de la moneda paralela.

En primer lugar, Burgueño mencionó a su colega, el economista Carlos Melconian, quien dice que "a 180 pesos es el valor de salida de la convertibilidad, con lo cual estamos ante un dólar caro. Cuán caro, el mercado lo puede decir, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un mercado libre e ilegal".

Para entender el funcionamiento de ese mercado y las limitaciones que se tienen en torno a él, el columnista económico mencionó que quienes compran el dólar blue son los que tienen pesos y no pueden adquirir dólares por las restricciones al oficial o bien porque no pueden justificarlos.

Los oferentes del mercado paralelo son los que tienen que vender dólares por distintas circunstancias. Por ejemplo, hay Pymes que están deshaciéndose de sus dólares para pagar sueldos. Y el otro gran oferente es el turismo, que actualmente no está. "Entonces nadie sabe cuánta plata maneja el blue, pero se descuenta que es un mercado muy chico. No debe llegar a los 5 millones de dólares, cuando lo normal es entre 10 y 15 millones", mencionó.

Entonces, Burgueño aclaró que "estamos en un mercado que no debe llegar ni al 30% de su operatoria habitual". Y que además, "no tiene registro, por lo cual no podemos saber cuántos dólares se compraron o se vendieron. Lo que sí puedo decir es que con 500 mil dólares por día el Gobierno lo maneja, si quiere".

Entonces la pregunta obligada fue: ¿Por qué no aparecen las manos amigas de las compañías financieras? Y Burgueño arrojó las hipótesis al respecto:

Porque es una bala que no podrán usar todos los días. Debe ser sorpresa y letal. "Recordemos que a 195 pesos por dólar aparecieron fuerte y durante largo tiempo el blue estuvo asustado".

aparecieron fuerte y durante largo tiempo el estuvo asustado". Cuando vendés a un precio menor perdés plata, entonces no todos los amigos quieren perder dinero todos los días. Por lo que se necesitan amigos constantemente. "¿O será que no pierden plata sino que ganan por otro lado? No lo sabemos".

Quizás no le importa al Gobierno que el dólar blue se vaya a este nivel. "Poco probable, porque se está produciendo un daño en la economía muy importante".

Se esperaba que el Gobierno intervenga cuando el dólar perforó la barrera de los 180 pesos.

Entonces, Burgueño preguntó retóricamente, "¿no será que dentro del propio Gobierno hay un mensaje para que alguien haga algo o para dañar?". Y aclaró que quien actúa en el blue es el ala política de la coalición, no el ala económica.

Así, Burgueño dio a entender que quizás el kirchnerismo quiere decirle al ministro de Economía, Martín Guzmán, que no domina las variables económicas. Y lo contó de la siguiente manera: "Mientras se escapa el dólar blue el 'títere A' espera que el 'títere B' intervenga y lo haga bajar, sin que él se tenga que manchar. Pero B no aparece. Entonces A le manda a decir con intermediarios a B: 'Che, aparecé, mirá lo que está pasando'. Y B responde: '¿Por qué tengo que aparecer yo, si el problema de una política económica que parece inconsistente es tuyo, no mío? Si querés que intervenga deberás hacer lo que yo te diga'. Y hay un títere C que dice: 'Muchachos, no se peleen, yo puedo aparecer y tranquilizar la situación'. Pero títere B le dice a C: 'Vos no te metas, si querés seguir estando donde estás'".

Aunque el economista no lo dijo textualmente A sería Martín Guzmán, B el kirchnerismo y C es el Banco Central. Y el cuestionamiento en el aire de MDZ Radio fue: "¿Y Alberto Fernández". "Es lo que nos preguntamos todos", respondió Burgueño.