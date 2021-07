Cómo comprar propiedades: claves para invertir en inmuebles

Los ahorros de toda la vida o la apuesta a un futuro más promisorio de capitalización propia son dos puntos de partida posibles para un mismo fin: comprar una propiedad. Para aquellas personas que se enfrentan a esa decisión hay un sinfín de factores a tener en cuenta: la ubicación, los materiales, la accesibilidad, la antigüedad y los servicios, entre otros.

Pablo Scherbovsky, Ingeniero Civil y autor del libro "Cómo comprar propiedades", sintetizó las respuestas tantas veces ofrecidas cuando le consultan sobre el tema. Además, lo recaudado por su obra va 100% a una fundación que se llama Red Alimendar que ayuda a personas con necesidades de comida.

En No cantes victoria le consultamos sobre las dos situaciones: la inversión para generar rentabilidad y la casa propia. El objetivo del libro es "ayudar a las personas que quieren invertir en inmuebles, comprando un lote, duplex, departamento, remodelando su casa o empiezan a construirla. Brindarles las herramientas técnicas, pero accesibles a todo el mundo".

En cuanto a la compra para inversión, el ingeniero señala que lo primero a tener en cuenta es que "sean desarrollos inmobiliarios que apunten a ciertos nicho, es decir que le resuelva un problema a alguien. Por ejemplo productos para personas de más de 60 años o un producto que esté resolviendo un problema para los niños". Las propiedades que tienen su propio público "van a tener más rentabilidad porque se alquilan más rápido o se van a vender mejor".

Otra variable a la hora de invertir en ladrillos es la financiación. "Hay que entender en qué parte del ciclo inmobiliario estamos, si es momento de compra o de venta. Hoy en día es momento para comprar y no para vender porque hay mucho stock, hay mucha gente que tuvo que salir a vender sus propiedades y están más baratas y es fácil de conseguir".

¿Cómo incide la antigüedad de la propiedad cuando la compramos usada?

En el libro, Scherbovsky incluyó una planilla para evaluar el mercado de una manera simple ya sea para un lote o una casa porque es sin dudas la variable más importante, la oportunidad. Pero luego hay otros factores que necesitan de la mirada de un profesional ya que "a simple vista" no son tan distinguibles. Tal es el caso cuando se encuentra una casa usada. "Hay que intentar no ir solos a verlo porque puede que no detecte problemas que son complejos y que la inversión no sea buena. Un caso remarcable fue el edificio que se derrumbó en Miami porque se podían detectar ciertos problemas que anticipaban lo que pasó".

En relación a los materiales con los que se construye, el ingeniero destaca que si bien "son todos buenos", hoy hay nuevos sistemas constructivos que "tienen un menor valor por el momento que el tradicional por lo que si es una propiedad que se vende inmediatamente, puede perder dinero".

Cuando se busca una casa o departamento para invertir o para vivienda, se piensa mucho en la ubicación. Es efectivamente una variable importante. Pero para vivir, el ingeniero sugiere que se piense más "en la accesibilidad que en la cercanía". Muchas veces hay lugares más lejos a los que se llega más rápido y más fácil que el más céntrico de los terrenos.

¿Conviene invertir en pozo?

Por la ciudad hay carteles que ofrecen cumplir el sueño de la casa propia en un edificio que aún no existe. Son desarrollos inmobiliarios que realizan una preventa. Para Scherbovsky esta es una de las modalidades más convenientes para invertir. "Primero porque se compra de a poco y en pesos con un índice de inflación que está acorde al de la Cámara de la construcción.

La mayor parte de las personas que compra en pozo tiene los dólares. Esa tenencia e ir cambiando mes a mes lleva a que cada vez saques un poquito menos de plata y eso al final puede representar entre un 20 o un 30% de ahorro en dólares del producto inmobiliario que estás comprando.

Todo lo recaudado por la compra del libro será destinado a la Red Alimendar, un espacio sin fines de lucro que desarrolla acciones para disminuir la pérdida y desperdicio de Alimentos y contribuye al hambre Cero.

Escuchá la nota completa acá.