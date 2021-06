¿Qué fue lo que Pfizer no dijo en el Congreso Argentino?

El analista político y periodista, Daniel Bilotta, dio detalles sobre las explicaciones que Pfizer brindó en el Congreso Nacional luego del pedido de la oposición para que el laboratorio justificase por qué no llegó a un acuerdo con Argentina en la venta de dosis, pese a haber hecho importantes estudios aquí.

Bilotta dijo que, a su impresión, "Pfizer no está diciendo todo lo que sabe", pese a que confirmaron que no les pidieron coimas ni intermediarios. "Los rumores que nadie quiere confirmar insisten mucho en que ninguna de esas instancias fueron las que le plantearon a la compañía, pero sí que hay un socio local y otra vez aparece el nombre de Hugo Sigman, probablemente con mala intención, no lo sabemos".

De hecho, "importantes directivos de la compañía lo dejan trascender todo el tiempo y yo creo que es lo que está detrás de esta convocatoria a la que no tuvieron cómo excusarse esta mañana en el Congreso de la Nación".

Hugo Sigman es un empresario argentino, fundador, director general y accionista del Grupo Insud.

El periodista recordó que Sigman es uno de los fabricantes de la vacuna AstraZeneca y el que firmó el contrato con Argentina para la provisión de esa vacuna, que está muy lejos de completarse. Es un productor importante, de mucho peso internacional, con laboratorios en nuestro país y es es el que contrató con Ginés González García la vacuna AstraZeneca, iba a ser uno de los proveedores.

AstraZeneca se fabrica aquí en Garín una parte y debería haberse envasado en México el resto, pero ahí encontraron la dificultad que el laboratorio pone como argumento para decir por qué está tan demorada la provisión de la vacuna.

Lo que pasa es que la oposición está en una encrucijada porque "cuando uno hurga encuentra que Hugo Sigman no sólo tiene vínculos con el peronismo, sino también en Juntos por el Cambio", dijo BIlotta. "A mi me parece porque hoy de nuevo, alguien que da la impresión por lo que dice que no tiene ese tipo de vínculos, Mario Negri, otra vez está mostrando la predisposición de la oposición a modificar la legislación y recuperar el problema de la palabra 'negligencia'. La que según Pablo Yedlin, hombre de Manzur, se 'le filtró' en el proyecto".

"JxC tiene en apariencia la voluntad de que esa rectificación se de y entonces poder avanzar con la contratación de la vacuna Pfizer", comentó Bilotta y concluyó: "También es cierto que los directivos de Pfizer están hoy ahí porque siguen negociando con el gobierno nacional la provisión de la vacuna".