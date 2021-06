Un diputado del PRO enumeró los riesgos de que el Estado se asocie a Impsa

Omar De Marchi, diputado nacional del PRO, criticó duramente la la intervención estatal en IMPSA. Habló en Uno Nunca Sabe y dijo que el Gobierno le está sacando dinero a los argentinos en seguridad, salud y educación para una empresa que tarde o temprano va a fracasar.

Para De Marchi fue un error que el Estado provincial y nacional se asocien a IMPSA, porque "es la fórmula que Argentina viene usando hace muchas décadas y los resultados están a la vista. Creen que la salida siempre viene por meter más Estado. El resultado es más de 50% de pobreza en el país, en lugar de generar condiciones para que haya más inversión privada y trabajo genuino".

El legislador nacional calificó esta transacción como "una aventura, que seguro no va a salir bien". Y dijo que se afectará la salud, la educación y la seguridad. "Esta es la cuenta que hay que hacer. El resto no sirve. Yo no entiendo por qué uno tiene que pensar que en una industria tan sofisticada, como es lo que hace Pescarmona, le va a ir bien si el mismo Estado falla en cosas simples, con las que no debería fallar".

El análisis de De Marchi, en números

El entrevistado dijo que IMPSA está debiendo 550 millones de dólares. "El Estado, en vez de darle un crédito, se asoció. Por lo tanto, Argentina se asoció a una deuda millonaria y Mendoza se hará cargo de parte del pago de esa deuda -de alrededor de 100 millones de dólares-".

De Marchi comentó que una empresa de tanta magnitud y con tantos activos, como es IMPSA, cuesta sólo 20 millones de dólares. "¿Por qué un privado no se asoció? Si hay mucha gente en el mundo con 20 millones de dólares para invertir", preguntó retóricamente.

Para el diputado, "se habla de salvataje de IMPSA, pero esto es un salvavidas de plomo". Y justificó: "en dos o tres años el Estado va a tener que volver a poner plata, sino no habrá forma de que lo puedan resolver. Va a necesitar muchas capitalizaciones y se va a terminar cayendo".

La obra del siglo sería un motivo para el salvataje de Impsa

¿La decisión está relacionada a Portezuelo del Viento?, se le consultó al entrevistado. "Portezuelo no se está haciendo, desde hace un año se debería firmar el contrato y no se firma, por las judicializaciones de La Pampa", comentó De Marchi, quien especuló: "No sé cuál será la vida útil real de Portezuelo, quizás en algún momento haya que rediscutir si los 1053 millones de dólares que la Nación tiene que ponerle a Mendoza efectivamente deba ponerlos allí"

Para el diputado nacional, Portezuelo es una buena obra, pero sólo sirve para sumarle más energía al sistema interconectado nacional. Porque "mientras Portezuelo no tenga el trasvase, que requiere incorporar más de 70 mil hectáreas de riego, lo que cuesta igual que esta obra y no se va a hacer, tampoco le hace un aporte tan significativo a la provincia".

"Quizás debamos sentarnos a ver si vale la pena seguir sometido a esta dilación permanente a la cual nos somete La pampa y el Gobierno Nacional", dijo De Marchi y concluyó: "Pero no se puede someter el destino de una empresa privada, como es Impsa, a una obra eventual".