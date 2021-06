¿Es real el número mundial de fallecidos por covid?

En las últimas semanas un país latinoamericano ha quedado en el centro de la escena de la pandemia de coronavirus luego de que se sinceraron las cifras de fallecidos. Se trata de Perú, que pasó de contabilizar 68 mil muertes, a más de 180 mil. Para conocer en detalle cómo pudo ocultarse semejante cifra, MDZ Radio consultó a César Carcamo, epidemiólogo y profesor de la facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El entrevistado dijo que hubo un cambio de paradigma en la contabilización de fallecidos que podría provocar que otros países, incluida la Argentina, tengan crecimientos similares. "Hubo presiones de los medios y de la política por sincerar las cifras", señaló al comienzo de la entrevista Carcamo.

Según él mismo explicó, "la OMS tiene criterios para reportar fallecidos por covid: requiere que el paciente esté diagnosticado con coronavirus mediante una prueba molecular". Sin embargo, en Perú ahora se exige que se reporte también a aquellas personas que fallecieron siendo caso sospechoso de covid.

De este modo hay dos cifras, por un lado, "la de los confirmados que pide la OMS" (68 mil) y la "que se está liberando para los medios", que supera considerablemente a la primera (180 mil).

Cabe recordar que Perú transita un período electoral y estos cambios no escapan a la intromisión de la política en la gestión de la pandemia. "Este presidente tiene solo unos meses en el Gobierno y como parte de su campaña prometía sincerar las cifras", agregó el epidemiólogo.

Asimismo, César Carcamo concluyó diciendo que su país no se encuentra en un escenario muy diferente al de otras naciones. "No creo que la situación de Perú sea peor a otros, pero esta forma de contabilizar los casos hace que la cifra sea más grande y no es comparable con otros".