¿Cómo deberían controlarse los edificios para evitar derrumbes?

El derrumbe de Champlain Towers en Miami supuso gran parte de la agenda de noticias estos días por la magnitud del. suceso y la cantidad de personas que aún permanecen desaparecidas y por tanto en riesgo. Sin embargo también despertó inquietudes sobre el control de estas edificaciones, las formas en que se garantiza o no que construcciones de esta envergadura funcionen adecuadamente.

Consultamos desde No cantes victoria al arquitecto Adrián Bianconi para que explicara algunas nociones generales para evaluar las condiciones de una estructura. El profesional asegura que no existen protocolos para la verificación de las construcciones porque hay numerosos factores ambientales que lo afectan y modifican.

Cada normativa de control y aprobación depende del área en la que esté emplazada la edificación. No es lo mismo un tipo de construcción en una zona sísmica, que en el mar, la llanura o la montaña.

Por otra parte, nos preguntamos sobre la situación en la provincia de Mendoza y las posibilidades que los inquilinos, por ejemplo, tienen de constatar el estado general de la estructura a la hora de firmar un contrato por una casa o departamento. Para ello dialogamos con el Ingeniero Carlos Llopis.

Cuando una personas alquila o compra una vivienda, se solicitan algunos papeles para constatar que se encuentra "todo en regla". Generalmente se trata de verificar que no tenga deudas con los servicios y que estos funcionen correctamente. Sin embargo no existe ningún tipo de certificación que avale que esa propiedad fue evaluada en su estructura. Llopis explica que al tratarse de una zona sísmica este tipo de inspecciones son fundamentales. Lamentablemente al no existir un control real por parte del Estado, en este caso representado por los municipios, " se debe recurrir de manera particular a profesionales que puedan ofrecer esa seguridad".

Esta falta de verificación de la estructura es responsabilidad de los municipios. El ingeniero advierte que "en el departamento de Luján está liberado. La parte de estructura prácticamente no la revisan porque dicen que confían en los profesionales". Aunque aclara que es con el sumo de los respetos Llopis señala que "no estamos en condiciones de hacer algo así" sino que "hacen falta más controles y más estrictos". Desde el municipio lo que alegan, según el ingeniero, es que "no tienen tiempo ni personal suficiente" y eso es solucionable "como se hace en Chile y en otros países es un servicio que puede tercerizarse".

Cuando se vende, compra o alquila una propiedad se hace una escritura para lo cual hay que convocar a un escribano. En este punto Llopis critica duramente que ya que los "honorarios de los escribanos son altísimos" no ve razón para que no incluyan "un certificado donde exista una inspección de algún matriculado que diga que está todo en condiciones. Sería un costo ínfimo para brindar tranquilidad sobre la seguridad de la construcción y también de los servicios".

Escuchá la nota acá.