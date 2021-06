Ni femenino, ni masculino: el cambio que impulsan en la Legislatura

En la mayoría de los trámites, donde hay que marcar el sexo aparecen siempre dos: femenino o masculino. Sin embargo, desde que se implementó la Ley de Identidad de Género, diferentes espacios están trabajando para modificar los conocidos "marcadores de sexo".

La diputada del Partido Justicialista, Cristina Pérez, presentó un proyecto de ley para que se disponga la obligatoriedad en el denominado “marcador de sexo” y este sea reemplazado por el carácter genérico y no binario en términos de sexo/género, con el cuál cada mendocino se autoperciba.

"Estamos trabajando con este tema en la Comisión de Género, hay que tener discusiones sanas en la Cámara para que se visibilicen los derechos que se vienen reclamando desde hace algunos años", explicó la legisladora.

Frente a las discusiones que se viven en la Legislatura para trabajar este tema, la diputada estableció: "Hay cosas que no se deberían discutir, si una ley está en funcionamiento hay que respetar a esos colectivos que vienen trabajando desde hace tiempo".

"Esta mañana estuvimos reunidos con algunos integrantes de los colectivos. Quien nos llevó una nota fue una persona travesti y en la charla me explicaba: ¨No soy mujer, no soy hombre, soy travesti¨. Y lo único que vi es la violencia que ejercemos cuando le ponemos un marcador de sexo donde dice femenino o masculino", sintetizó Cristina Pérez.

Necesitamos que estas personas vivan en libertad con su género autopercibido.

Para finalizar, la legisladora expresó: "No es tan terrible lo que pedimos, solamente que se modifiquen los marcadores de sexo. La Argentina dio pasos agigantados en leyes con este tema. Por eso desde el Estado necesitamos estos cambios, hay más géneros que solo los dos que conocemos".

