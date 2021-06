Bronca del sector turístico: "En la Nación son torpes, todo es un desorden"

La situación del sector turístico es alarmante. Desde hace meses que vienen reclamando una apertura para las vacaciones de invierno, además de un apoyo económico extra, pero, por el momento, no obtuvieron ninguna respuesta.

Desde la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza) comenzaron a exigir definiciones frente a la agenda de julio, sobre todo para la provincia de Mendoza.

MDZ Radio dialogó con Daniel Ariosto, titular de la UCIM, quien expresó: "El turismo es una de las principales actividades económicas que tiene el país. No queremos que nos regalen nada, queremos que sean constantes a la hora de analizar la coyuntura. Vamos a tardar 5 años en reconstruirnos, es muy grave lo que está sucediendo".

Además, Ariosto enfatizó que no hay respuestas concretas y que necesitan soluciones urgentes, y relató: "No tenemos respuestas son todos 'so' y ´ni´. El ministro Lammens no recibe ningún visto bueno de arriba, no le dicen nada. Estamos a 15 días de empezar las vacaciones y no tenemos ninguna reserva, no hay planes de trabajo".

"Esto es un desorden que realmente está perfectamente organizado por la Nación. No puede ser que sean tan torpes como para no darse cuenta de que no se puede hacer nada".

El referente de la UCIM determinó que para organizar una temporada de vacaciones se necesitan como mínimo seis meses. Sin embargo, aclaró que la situación en la Nación es caótica y afirmó: "Al ministro Lammens no le responde ni el jefe de Gabinete ni el Presidente. Así estamos".

Para finalizar, Ariosto en un tono muy molesto agregó: "No tenemos vuelos, para volar hay que ser esencial. No tenemos los ómnibus. No tenemos conectividad, no sabemos si el país estará abierto. Esto es un desorden que realmente está perfectamente organizado por la Nación. No puede ser que sean tan torpes como para no darse cuenta de que no se puede hacer nada".

Escuchá la nota acá.