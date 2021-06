Vacunas: desde la SADI confirmaron que los jóvenes tienen más efectos adversos, pero son leves

Hablamos con Elena Obieta, médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), luego de que se conociera que en Argentina un alto porcentaje de la población no se quiere vacunar, pese a tener la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, en Mendoza, el 20% de los que tienen asignado un turno no se han presentado y el 15% de los que tienen la posibilidad de inocularse han dicho explícitamente que no lo harán.

"Gente que tenga desconfianza en las vacunas hubo, hay y seguirá habiendo", dijo Obieta en relación a un panorama general. Pero exclusivamente sobre las inoculaciones en contra del coronavirus comentó: "Quizás no se ha comunicado lo suficientemente bien y claro que las vacunas para el covid son seguras y eficaces para evitar hospitalizaciones graves y muertes por covid".

"Entiendo quizás el temor porque se trata de vacunas nuevas, pero es mucho peor y mayor el riesgo de morir por coronavirus que por alguno de los efectos adversos descritos, que claramente son pocos y en su mayoría muy leves", completó a aquella reflexión la infectóloga de la SADI.

Si bien no pudo precisar a qué se debe la preocupación de esa población que no se quiere vacunar, desde su opinión es "un poco por desconocimiento y otro poco por la infodemia y esta enorme necesidad de llegar rápidamente a la información, que no siempre tiene datos fidedignos o veraces". "Uno escucha y cree lo que quiere, en definitiva", reflexionó en el aire de MDZ Radio.

De todos modos, Obieta dijo que es necesario redoblar el esfuerzo para conseguir la confianza indispensable en las vacunas, las cuales "después de la potabilización del agua, ha sido la medida sanitaria que más modificó la historia de la humanidad".

En ese sentido, la médica insistió en que "las vacunas son seguras y eficaces" y dijo que "personas que con dos dosis que adquieren covid tienen el 00.3% de riesgo de fallecer y con una sola dosis el 00.4%".

Finalmente, Obieta confirmó que la gente joven suele tener más efectos adversos que los más grandes tras la aplicación, pero que estos son muy leves: "un dia de fiebre o dolor de cabeza. Pero a las 24 hs esto pasa, como puede ver cualquier padre que le aplica la quíntuple o séxtuple a su hijo".