Los medios públicos deberán informar a "todes" de este modo

Félix Lonigro, abogado constitucionalista, dijo en MDZ Radio que la ley que aprobó Diputados y que obliga a los medios a cumplir una serie de requisitos para recibir un certificado de equidad y tener prioridad en la pauta publicitaria, es inconstitucional. Entre esos puntos, la norma obliga a los medios públicos a usar lenguaje inclusivo y "se lo sugiere" a los privados.

Lonigro dijo que esta Ley es "inoportuna, descontextualizada y anacrónica respecto a lo que vivimos. No es prioridad en este momento y no creo que a nadie le interese". Además, "es inconstitucional", disparó.

La ley tiene que ver no sólo con la manera de expresarse sino también con otros puntos clave, como la contratación de personal en los medios de comunicación públicos y privados.

En el caso de los medios públicos será obligatoria, mientras que para los privados es una sugerencia, "aunque si no cumplen con eso, no tendrán el certificado de equidad y por lo tanto no tendrán prioridad en la pauta publicitaria, lo cual en la práctica será que directamente no recibirán pauta". "Para los privados es casi un apriete", comentó el entrevistado.

Según Lonigro, es una forma de condicionar la libertad de expresión. "Todos tenemos el derecho de expresarnos y los periodistas de informar sin censura previa y eso no es sólo el amparo del contenido sino también de cómo decir las cosas". "Cualquier medio podrá ir a la Justicia y la Corte lo va a declarar inconstitucional. El derecho a la libertad de expresión es prácticamente el único que es absoluto", completó.

Finalmente, Lonigro dijo que "cuando se cree el organismo, es decir la autoridad de aplicación, se va a generar una estructura burocrática, con personal y por ende más gastos". "Es descabellado", concluyó.