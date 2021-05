"Ginecoloca": la ginecóloga mendocina que es furor en instagram

¿Cuándo empiezo a menstruar y cada cuánto? ¿qué significa estar ovulando? ¿puedo usar la copa menstrual y orinar?. Estas son algunas de las consultas que recibe la ginecóloga Graciela Díaz Guitart a través de sus redes sociales.

El año pasado, en plena pandemia, la profesional de la salud tomó la decisión de utilizar las redes, sobre todo Instagram con dos objetivos claros: la desinformación en los y las pacientes y la ausencia de controles por la situación particular que se vive con la covid.

En su perfil de Instagram está como "Ginecoloca", se caracteriza por realizar videos explicativos pero utilizando mucha actuación, humor e incluso ilustraciones.

En cada una de sus historias trata temas de mucha relevancia como: copa menstrual, HPV, anticonceptivos, controles de colpo y pap, entre otros.

Graciela Díaz Guitart es médica Tocoginecóloga, entre guardia y guardia dialogó con MDZ y expresó la importancia del autoconocimiento y de la educación sexual.

"Se supone que ya hay educación sexual, de todas formas me sigue sorprendiendo las preguntas en relación a la menstruación u a la ovulación. No hay conocimiento del ciclo menstrual, de la anatomía y de la parte sexual. Por esto me abrí las redes, porque hay mucha desinformación. Es importante el autoconocimiento para sabe qué está mal. Si no nos conocemos, no sabemos que está mal", enfatizó la profesional.

La ginecóloga detalló que hay muchas dudas con respecto a los orgasmos femeninos, en la toma de anticonceptivos y también dudas sobre la menopausia.

Para Graciela Díaz, la educación sexual integral, es algo esencial desde el comienzo de la edad escolar y detalló su importancia: "Ya sea para prevenir abusos o para conocer los métodos anticonceptivos. Saber la parte anatómica de la sexualidad, que es algo que todavía es tabú".

"Tengo buena aceptación por parte de la sociedad, no existían otros perfiles con esta información. En realidad porque tengo buena proximidad con las pacientes. Además hablo temas que todo el mundo tiene dudas, desde la educación sexual hasta anatomía

Para finalizar, la ginecóloga hizo mención a su nombre en las redes sociales, "ginecoloca". "En primer lugar siempre tuve pensado ese nombre y tenía muchas ganas de hacerlo. Me pareció que era un nombre para descontracturar un poco todo el tema de la gineología y la parte sexual, por toda la historia que tiene atrás. Además, la idea es ponerle humor a todas las cosas que nos pasan como mujeres o personas con vulvas, de esa manera que se empiece a naturalizar en las redes".