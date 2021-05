Un físico argentino tranquilizó a la población que teme por el impacto del cohete chino en el país

El cohete chino Long March 5b está a la deriva y se espera que este fin de semana cruce la atmósfera y llegue al planeta Tierra. Según los cálculos y basándose en la órbita en la que está la nave espacial podría impactar en Argentina, tanto en Mendoza como también en Buenos Aires.

Pablo Mauas, doctor en Física del Grupo de Física Estelar, Exoplanetas y Astrobiología del IAFE, de todos modos llevó tranquilidad al explicar las probabilidades reales de que eso ocurra.

El Long March 5b fue lanzado para poner en órbita parte de la estación espacial china, pero los chinos perdieron el control del cohete, que abandonó la órbita en la que estaba. "Entonces, el rozamiento de la atmósfera le va haciendo perder altura. Esto es habitual, no es la primera vez que ocurre", contó Mauas.

Lo que sucederá, según el físico, es que la enorme mayoría del cohete se va a desintegrar apenas entre en la atmósfera, porque en ese momento se prende fuego, "como todos hemos visto en las películas". "Lo que no quita que pueda haber alguna pieza de los metales más duros que termine impactando sobre la superficie de la Tierra", aclaró el entrevistado.

Sumado a esto los cálculos dicen que, dada la órbita en a que está este cohete, podría impactar en una amplia franja entre los 40 grados de latitud norte y los 40 grados de latitud sur. "Si alguien se pregunta, está incluido Mendoza como Buenos Aires. En el bordecito, pero estamos", explicó.

Sin embargo, Mauas llevó tranquilidad a los que ya empiezan a ponerse nerviosos por esta información. "Suponiendo que caiga algún pedazo, la probabilidad más alta es que lo haga en el océano, simplemente porque tenemos más agua que que tierra en el planeta Si cae alguno en la tierra, lo más probable es que sea en zonas despobladas", contó en base a la experiencia previa.

Sobre la hora y el día del posible impacto, el físico no pudo precisar detalles: "No se tiene ni la menor idea, porque el cohete está viajando a una velocidad muy grande y no hay manera de calcularlo. De hecho tampoco se sabe si va a entrar el 8 o el 9 de mayo".