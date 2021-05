"Estamos en un neuropsiquiátrico y los directores están peor que nosotros"

En las redes se volvió viral este jueves un video que muestra a un comerciante de Arroyito, provincia de Córdoba, pelearse con los concejales de su ciudad, en una sesión donde se debía aprobar el decreto del presidente Alberto Fernández para regresar a la Fase 1.

El nombre del comerciante es Gabriel Ferace y dialogó este jueves en MDZ Radio: "Realmente yo no soy así, esto fue una situación límite porque no damos más".

"Yo tengo un local de ropa y calzado, el año pasado estuvimos prácticamente cerrados dos meses, abrimos y lo único que hacemos es remarla. Me crié en la calle laburando y lo que vivimos ahora es increíble. Siento que nos han metido en un hospital neuropsiquiátrico y los directores están peor que nosotros", describió Ferace.

En la entrevista resaltó que la Fase 1 en Arroyito se acordó tras bambalinas. "Mi señora me avisó que estaban transmitiendo por Instagram la sesión del Concejo Deliberante. Me cambié, agarré el auto me fui. Llegué, entré y justo terminaban de votar por el cierre y ahí es donde me transformé", relató el comerciante.

Para Ferace, la dirigencia política es "una corporación" y agregó: "La grieta la tienen ellos contra nosotros, el pueblo. Nuestros concejales viven de la teta del Estado. Por mes, el Concejo de Arroyito nos sale 4 millones de pesos. Estos tipos están alejado de la sociedad y de la realidad".

La solución está en manos del problema, porque el problema es la dirigencia política.

Para finalizar, Gabriel Ferace aseguró que después de que el video se volviera viral "le llamaron y le empezaron a endulzar el oído para que presentara proyectos".

