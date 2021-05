Ex ministra kirchnerista condenada asegura que no cree en la Justicia Nacional

Una de las firmantes y redactoras de la proclama que el kirchnerismo le hizo al ministro de Economía, Martín Guzmán -en la que le dijeron que no avance con el acuerdo con el FMI como lo viene negociando-, es la ex titular de esa misma cartera, Felisa Miceli. Habló en el programa No Tan Millennials sobre las motivaciones de la misma y también cuestionó a la Justicia.

En referencia a la proclama, Miceli dijo que a le parece "fundamental que la sociedad exprese su forma de ver estas cuestiones". "Los gobiernos representan a la gente y una parte importante de la sociedad, que tiene mucha representatividad en el mundo de la producción y el trabajo, de la política, de las artes y de la cultura, entiende que ahora la prioridad es la salud antes que la deuda. Creo que lo compartimos todos a esto", completó.

Cuestionada sobre por qué no es un debate puertas adentro de la coalición, en lugar de hacerlo público, Miceli resaltó que eso "es lo más interesante de este Gobierno: que sea una coalición, donde no necesariamente están todos de acuerdo en los detalles. Pero que sí hay un gran camino común, que es reactivar la economía en Argentina, proteger a los más vulnerables, extender la soberanía y tener autonomía en materia de economía".

De hecho, para Miceli no le quita autoridad a Alberto Fernández la emisión de esta proclama, sino que fortalece la negociación del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional.

Luego, la ex funcionaria condenada por tener bolsos de dinero en su despacho (ver abajo) se mofó de la Justicia, a propósito de la defensa por la injusta -a su entender- sentencia a uno de los firmantes de la proclama, el ex vicepresidente Amado Boudou. "Yo no tengo ningún respeto por la Corte Suprema ni por la Justicia en general", dijo.

Sobre aquello último argumentó que "no es de ahora, es desde la época de la dictadura cívico militar, cuando íbamos con los padres de nuestros compañeros y con las madres a presentar amparos y los jueces estaban aterrorizados detrás de este escritorio dejando que se consumara el genocidio. O sea, desde este momento en el que tenía 20 años hasta ahora la Justicia ha empeorado considerablemente", completó.

La condena de Miceli

En abril de 2015 la ex ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli fue condenada a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, luego de que se la encontrara culpable del delito de encubrimiento agravado y sustracción de documento público.

Ocho años antes, en un armario del baño de su despacho una inspección rutinaria de la División Explosivos de Bomberos de la Policía Federal encontró una bolsa con 100 mil pesos y 31.670 dólares termosellados al vacío.

Para la Justicia, no pudo justificar el origen de miles de pesos y dólares encontrados. Porque, a pesar de que ella argumentó que era dinero que le dio su hermano para comprar una casa, la Justicia determinó que el dinero había salido del Banco Central de la República Argentina y entregados a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada.

En este enlace, la entrevista completa a Felisa Miceli en MDZ radio.