¿Cuán eficientes son las estrategias del Gobierno para ganar las próximas elecciones?

En Uno Nunca Sabe fue entrevistado el analista político Carlos Fara. Detalló cuán eficientes son, desde su punto de vista, las herramientas electorales con las que el Gobierno piensa llegar mejor posicionado a las elecciones legislativas que se desarrollarán el 14 de noviembre en Argentina.

¿Cuál es la herramienta electoral que tiene el Gobierno?, se le consultó a Fara. "El Gobierno cuanto más vacune mejor y si puede frenar la inflación, mejor aún", respondió. Pero hizo una salvedad: "De cualquier modo, eso no le resuelve todo, porque hay un clima complicado".

Sobre esa tensión social, el entrevistado explicó que se debe a que "hay mucha gente que ya se sintió decepcionada con Alberto Fernández, con 'el Alberto' que perdió la moderación allá por el caso Vicentin". Según Fara, Fernández llegó al poder porque convenció al electorado en que el sería moderado en el estilo y en el contenido ideológico, "dijo que no iba a ser como Cristina".

Sin embargo, "sigue siendo un presidente confrontativo y con algunas cosas que pasan dentro de la coalición de gobierno, como la proclama, que no son la imagen de la moderación". "Pareciera que el kirchnerismo todos los días le da a Alberto Fernández un anuncio para marcarle la cancha, el Presidente no parece tener capacidad de reacción, eso le licua los atributos de liderazgo y ese es un costo político del cual no es fácil volver, por mucho que bajen los precios o aumente la vacunación", completó.

Finalmente, el analista político dijo que actualmente no se respira el mismo clima social que en 2001, "en absoluto". Y marcó la diferencia: "Estamos teniendo una situación de una sociedad que no está conforme con la oferta política existente pero no se está buscando algo antipolítica o antisistema -como en 2001-".