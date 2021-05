Ahorros: ¿se derrumba el Bitcoin o es hora de doblar la apuesta?

"Hemos tenido un subibaja intenso, incluso para lo que suele ser normal en Bitcoin". Así comenzó la columna de Albert Conti esta semana en el programa No tan Millennials de MDZ radio. Se refería, claro, a la baja que viene sufriendo la criptomoneda en las últimas semanas.

Y sí, algunos inversores se han puesto nerviosos, aunque Albert intentó poner trapos fríos. "Siempre aclaramos que el Bitcoin es volátil y que tenemos que pensar en períodos largos, de al menos un año", insistió.

Los bajones recientes se debieron a varios factores. Primero, Elon Musk anunció que dejaría de aceptar Bitcoin en algunas operaciones de su empresa, Tesla; aunque aclaró que no vendería los 1500 millones de dólares que compró en la cripto este año.

"Uno siempre está como fumando un puchito en el incendio..."

Luego, el gobierno chino emitió un comunicado en el que -contó Albert- "subrayaba que seguían vigentes algunas medidas que rigen en ese país desde hace tiempo".

"Particularmente el 19 de abril fue muy volátil. La cotización arrancó en 42.000 dólares y a mediodía estaba en 30.000, e incluso llegó a tocar los 29. Uno siempre está como fumando el puchito en el incendio...pero en ese momento ya empecé a mirar con atención", recordó Albert.

Actualmente, China prohíbe las casas de cambio de Bitcoin y ha puesto algunas restricciones a la minería de criptos. Eso, combinado con la amplitud de regulaciones que el gobierno de ese país puede aplicar sobre su mercado, atizó la inquietud.

A Albert esos asuntos no lo desvelan. "Cuando baja el precio yo no vendo. Yo compro. Abrazo el Bitcoin desde otro lugar. No lo veo solamente como una inversión, es más una cuestión ideológica. Y a menos que en el futuro cambien cuestiones sustanciales que tiene esa comunidad, no creo que yo migre", cerró el columnista, que está seguro de que la moneda se recuperará pronto ¿Será?