Cuánto pagó una empresa para vacunar a sus empleados en Miami

El boom de venta de vuelos ya marcaba una tendencia de muchos argentinos que podían pagarse un viaje a Miami o otras ciudades de EEUU para recibir la vacuna contra coronavirus. Quienes lo hacían de manera particular a veces aprovechaban para vacacionar también. Sin embargo no es tan frecuente que desde una empresa se decida pagar la inoculación de sus empleados como fue el caso del grupo Gaman, un broker de seguros.

Desde MDZ Radio dialogamos con Juan Manuel Manganaro presidente del grupo Gaman quien nos contó que para ellos "se trató de una inversión". "La decisión la tomamos con el directorio a principios de abril y ya viajaron unas 30 personas". Desde la empresa contrataron paquetes que no han podido ejecutar todos porque algunos tuvieron covid.

No fue una decisión altruista o filántropa, sino con cuidar el activo más importante que tenemos que el capital humano. Al ser una empresa de servicios lo que mejor sabemos vender es nuestra materia gris y la de nuestros colaboradores. Los riesgos que propone esta enfermedad son muy altos para seguir brindando el servicio de calidad que queremos.

En el grupo Gaman definieron una serie de requisitos para acceder a este viaje. Aclaró Manganaro que no se trató de jerarquías o privilegios sino que "cumplieran al menos tres años adentro de la empresa, que fueran mayores a 40 años y que no hayan tenido Covid-19 hasta el momento del viaje". El costo del paquete total para 30 personas fue de 90.000 dólares. No fueron valores parejos por persona porque al principio se pagó un poco más para que no tuvieran escala en ningún otro país "porque tal vez en ese lugar había cuarentena y los colaboradores no habrían podido regresar a casa".

Por otra parte destacan desde Gaman que se organizó con un criterio "de mucha austeridad en el que se contrataron hoteles baratos y sencillos y volaron en clase turista". Además se tomó la precaución que considerando que luego de la inoculación se puede tener fiebre o algún malestar "se realizaron estadías de 5 o7 días".

En cuanto al turno para vacunarse no se hizo un trámite desde Argentina sino que "muchos llegaron al aeropuerto sin nada previsto y se fueron a una farmacia donde se inocularon sin ningún problema. Lo que se propuso desde la compañía es un sólo viaje por lo que quienes optaron por el suero que tiene una sola dosis no hubo inconveniente. Cuando se optó por una marca que necesite de dos, esa persona abona de su bolsillo ese segundo viaje.

El presidente de la empresa de seguros reconocen que no fue todo lo ecuánime que hubieran querido ya que entre los requisitos que exigieron se pidió que las personas contaran con el pasaporte y la visa al día. "Por eso ahora estamos buscando ayudar a quienes no contaban con los papeles para ayudarles a conseguirlos para que puedan viajar".

