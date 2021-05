¿Alberto Fernández es un presidente débil o es la imagen que buscan dar?

El analista político Enrique Zuleta Puceiro habló en MDZ radio sobre la interna en la coalición de Gobierno. ¿Hasta qué punto el kirchnerismo presiona a Alberto Fernández?, fue una de las tantas preguntas que respondió en el programa Uno Nunca Sabe.

"Alberto Fernández fue jefe de gabinete. La presencia y las ideas del actual Presidente en el gobierno de Néstor Kirchner fueron muy importantes. Él vivió el momento en el que se suspendieron las exportaciones, conoce esto", comenzó respondiendo Zuleta Puceiro.

En referencia a la decisión del primer mandatario nacional de suspender las exportaciones de carne por 30 días para bajar el precio de la misma en los mostradores, el analista dijo: "Tenemos que mirar que esta discusión entre el campo y los formadores de precios viene de largo, todo el año pasado ha sido muy fuerte".

"Ya se pusieron en guardia ambos sectores. Desde el verano prácticamente querían tomar estas medidas, las cuales tienen una visión basada en ideas de cómo funcionan los mercados con la oferta y la demanda que no tiene ninguna aplicación a la práctica y a la realidad de los mercados argentinos". Esto porque los mismos, "no son mercados sino grandes oligopolios y formadores de precios que compiten entre sí y no están dispuestos a que nadie se les meta en el medio".

Por eso, y ya para responder a la pregunta inicial, Zuleta Puceiro opinó: "No tengo información, pero creo que esa idea que se quiere difundir de un Presidente débil que está en el aire, flotando, a merced del Instituto Patria no es la realidad".

"En el Gobierno hay mucha gente que no es kirchnerista ni tampoco albertistas. Son técnicos, todos han estado en organismos internacionales que tienen el mismo prejuicio respecto a la oferta y la demanda, cómo funcionan los mercados y cómo se pueden regular y qué se puede hacer en las emergencias económicas". "Es un viejo error que no lo inventó el Instituto Patria, cuando yo fui funcionario en el gobierno de Alfonsín ya había muchísima gente que tenía estas ideas de cómo funcionaba el precio de la carne", concluyó.

En este enlace podrás escuchar la entrevista completa de Uno Nunca Sabe a Enrique Zuleta Puceiro.