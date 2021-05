Jorge Rizzo explicó por qué la carne aumentó por encima de la inflación

Jorge Rizzo, empresario de la carne, habló sobre la decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de este producto por 30 días, a fin de que baje el precio en el mercado local. Dijo que es una medida muy peligrosa para la ganadería ya que el mercado asiático, que es donde más se exporta, consume una carne que no se vende en Argentina.

Rizzo contó que el 75% de lo que se vende afuera es un animal de segunda, que lo compra China o a Rusia: "Es la vaca vieja que en esta época se saca para alivianar los campos". Mientras que el 25% restante se exporta al mercado común europeo. En ese caso, con esta medida del Gobierno, "puede ser que al quedar en nuestro país baje el precio. Pero cuando el productor que hace el novillo venda al mercado interno, no va a poder reponer".

Esto último, porque "el maíz - con lo que se alimenta al vacuno - el año pasado salia $7 mil y hoy cuesta entre $21 y $24 mil". "Esa transformación de precio, se tiene que ir al producto", completó.

Esto sale la carne en mayo del 2021.

Por eso y en relación al alto valor de la carne, Rizzo explicó que la suba del maíz hace que al productor no le convenga engordar a su novillo, en paralelo hay demanda, porque si bien está deprimida la gente sigue consumiendo carne, y esto genera que el precio se sostenga o vaya aumentando.

"Los commodities están teniendo precios internacionales que no podemos afrontar. No entiendo por qué el Gobierno no toma medidas con respecto a eso", concluyó el empresario.