Cuáles son las restricciones que estaría pensando aplicar Alberto Fernández a partir del viernes

Este viernes 21 de mayo vence el DNU presidencial de restricciones. Mientras los casos siguen avanzando y el panorama a nivel nacional se ve cada vez más complicado, se aguardan las decisiones que tomaría Alberto Fernández para frenar los contagios. El analista político y periodista, Daniel Bilotta, contó de qué se habla en el entorno del Presidente en cuanto a nuevas medidas.

"Vemos siempre lo mismo: la Provincia de Buenos Aires, donde está el verdadero conflicto sanitario, presionando por tener medidas más duras. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires, por infraestructura, políticas sanitarias y calidad de recursos humanos, siempre está un poquito mejor", dijo Bilotta.

De todos modos, el analista citó al ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós, quien dijo que si en los próximos 3 días no baja la curva, que está achatada pero alta, van a adherir a las medidas nacionales.

"Eso significaría una rectificación importante de Larreta, porque incluiría cerrar los colegios. Alberto Fernández hoy se adelantó a decir 'vieron que yo tenía razón'. Hay que decirle al Presidente, que nadie lo ayuda mucho, que el avance del contagios no le da la razón. Me parece que son discusiones, yo creo que el contagio en los colegios es bajo. El problema en Argentina es de circulación, el virus circula y se transmite a través de la gente que también circula", completó.

Mientras tanto, Alberto Fernández también dijo que volver a fase uno es un problema sociológico. "Yo creo que si el Presidente toma esta medida habrá una gran rebelión en Argentina. No digo que salgan a prender fuego nada, pero todas estas tensiones y conflictos a los que asistimos por gente que no puede trabajar o porque no llegan los subsidios, me parece que harán que esto termine de estallar por el aire en fase uno. Algo que nunca es lo deseable, nadie lo piensa así, y me parece que Alberto sabe que eso destruye cualquier posibilidad de seguir hacia adelante".

Por todo esto, Bilotta adelantó las medidas que sí estaría pensando tomar Alberto Fernández: "Yo creo que vamos a ir a una serie de controles más fuertes, probablemente el tránsito sea más restringido después de las 20 horas y se va a reducir el transporte público, que es uno de los lugares donde hay menos cuidados", detalló.

Finalmente, el analista concluyó en que "se nota que el Gobierno tiene temor a tomar medidas y esto me parece que hacia adelante es uno de los grandes problemas que tienen de cara a la segunda mitad de su mandato".