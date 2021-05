¡Impresionante! Esto sale hacer turismo de vacunas a EEUU

La campaña de inmunización en Argentina ha tenido más expectativas que objetivos cumplidos. Si bien en el último tiempo se aceleró y contamos actualmente con un 76% de la población mayor a 60 ya inoculada, lo cierto es que el ritmo hizo pensar a más de uno que se enfermaría antes de recibir alguna protección. En los casos en que el bolsillo se los ha permitido, argentinos viajan a EEUU a buscar la vacuna. A veces aprovechan para pasear por el país del norte o buscan soluciones de hospedaje más austeras de manera de esperar lo suficiente para completar las dos dosis. Durante el Hot sale las compras de pasaje a Miami, Florida, Nueva york y curiosamente a Texas se dispararon de manera tal que ya casi no quedan lugares por los próximos dos meses.

En MDZ Radio dialogamos con Dolores Silva Font, Head of flights de Almundo. Ella comentaba que actualmente disponen, entre directos y con escalas que dispone cada aerolínea, de 29 vuelos a Miami y 21 a Nueva York como destinos principales en EEUU que los argentinos eligen para ir a vacunarse. A estos se le sumó Texas que hace poco tiempo se sumó al turismo de vacunas. "Primero el boom empezó por no sólo Miami sino otros aeropuertos cercanos en Florida, como Orlando o Fort Lauderdale. Después apareció como novedad Texas cuando salió a promocionar que también daría turnos para vacunarse, entonces aparecieron destinos que no eran tan comunes como Houston, Dallas, San Antonio. De la mano del Hot sale apareció Nueva York como una opción fuerte en estos días".

Por otra parte, dese Almundo destacan que en Nueva York ya no están solicitando realizar una cuarentena al ingresar y que en Miami nunca lo hicieron. Esto es una ventaja enorme a la hora de decidirse por un viaje de este estilo.

En cuanto a los precios, aclaran desde la compañía que quienes estén buscando fechas en lo inmediato "ya prácticamente no quedan". Ahora si se piensa alrededor de junio o julio "hay vuelos por 100.000 pesos" que son más accesibles. Pero si fuera para fines de mayo "estamos hablando de pasajes a partir de 200.000 pesos". Sin embargo, si el turista está dispuesto a esperar hasta Septiembre hay promociones con "pasajes de 67 mil" aproximadamente.

Una de las cosas que se modificaron durante la pandemia es que los vuelos admiten cambios en la fecha que sean motivados por la situación epidemiológica. "Los vuelos están siendo flex por lo cual si se necesita modificar no hay penalidad. En algunas aerolíneas incluso no se altera la tarifa". Por otro lado si hay reprogramaciones del vuelo, "es un cambio involuntario y no debiera tener problema alguno". En cuanto al equipaje que suele ser una parte clave de las condiciones de un pasaje, "aunque muchos lo incluyen se recomienda comprar la opción de maleta cuando se adquiere el ticket porque es mucho más económico".

El seguro de cancelación en estos tiempos tan cambiantes es un ítem muy solicitado. Según cuentan desde Almundo lo más elegido es aquel que brinda una cobertura sobre los servicios que se contrataron si la persona alrededor de la fecha del viaje contrae covid-19. "Cubre hasta un monto de hasta 1500 dólares por cancelación de algún servicio si 48 hs antes de viajar te detectan coronavirus que es cuando hacen el test PCR o de antígenos antes de viajar. Incluso si la persona tiene que realizar un tratamiento en el lugar de destino, cubre también si hay algún día extra de reposo" según detalla Font sobre el "seguro internacional de cancelación covid extra". La suma para cubrir gastos médicos en caso de enfermarse en el exterior ronda los 100.000 dólares.

Cada viajero modifica su tiempo de estadía de acuerdo al turno y vacuna que consiguió para inocularse. Cuando se trata de dos dosis, en ocasiones "se quedan hasta 21 días esperando completar el esquema". En otros casos se hospedan alrededor de 10 cuando consiguieron la vacuna que es una sóla dosis o porque es lo que se pueden pagar. Una opción muy elegida y complementaria a esto es el boom de alquiler de vehículos que también ha tenido una demanda altísima por lo que los pasajeros buscan asegurarse antes de partir la contratación de este servicio. Un auto económico por día en Miami, el destino más elegido, ronda los 5.000 pesos diarios.

