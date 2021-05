Día de la enfermería: en Mendoza, los profesionales siguen pidiendo mejoras salariales

Cada 12 de mayo se conmemora a nivel internacional el día de los enfermeros y enfermeras, en homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

En la provincia de Mendoza, cerca de 300 trabajadores de la salud que se dedican a la enfermería, están esperando que desde la provincia les otorguen los pases al régimen 27 de salud. Este régimen engloba a los profesionales, en esta ocasión, a los licenciados en enfermería.

En MDZ Radio dialogó el licenciado Iván Duarte, quien detalló cómo se está manejando la pandemia en los hospitales de la provincia.

"Es difícil, estamos trabajando bastante saturados, cansados, el personal está bastante tensionado. Realmente trabajamos bajo un estrés muy grande", describió.

Además, aseguró que para esta segunda ola la provincia no ha realizado grandes cambios en materia sanitaria. "El personal no tiene ningún tipo de incentivo, no hay un buen manejo de la pandemia. Los hospitales están saturados".

Iván Duarte trabaja en la guardia del Hospital Gailhac, ubicado en el departamento de Las Heras. Ese nosocomio no posee guardia de alta complejidad.

Frente a esa situación, el profesional detalló: "Desde las guardias tenemos 4 horas aproximadamente para que las ambulancias lleguen a retirar un paciente para ser trasladado a otro hospital. Son momentos críticos para los pacientes y para nosotros que estamos acompañándolos".

