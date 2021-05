Las inconsistencias del proyecto que le daría superpoderes a Alberto

Esta semana, Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley que busca estandarizar los escenarios epidemiológicos y definir las facultades para dictar "medidas de cuidado". A esto se le denomina mediáticamente "ley de superpoderes".

El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, habló con MDZ Radio y dio su parecer sobre la iniciativa. "Es una ley que no tiene sentido, un proyecto por demás desatinado y claramente inconstitucional", lanzó durante la entrevista.

Concretamente, desde el Gobierno nacional aseguran que esto está fundamentado en la Constitución, puntualmente en los artículos 41 y 42. Sin embargo, Sabsay explicó que estos hacen referencia al "derecho a un ambiente sano y el derecho de los consumidores y usuarios", lo cual sería algo que "no tiene ni pies ni cabeza".

En tal sentido, el constitucionalista aseveró que lo primero que hay que hacer es repasar el marco constitucional y "en tal sentido, el artículo 76 como principio general prohíbe la delegación legislativa, sólo la admite en materia determinada de administración y de emergencia pública pero por un plazo preciso y dentro del marco de una ley que va a dar las bases de la delegación".

"Y el otro artículo, el 29, prohíbe tanto al Congreso de la Nación como a las Legislaturas provinciales delegar en el presidente y los gobernadores la suma del poder público o facultades extraordinarias", amplió.

Es en este marco, señaló que "si uno observa este proyecto encuentra que no tiene plazo, no son materias precisas y no tiene límites claros o factibles de ser apreciados". Por esto, para Sabsay "se incurre en la confusión de decir que los gobernadores son agentes del Poder Ejecutivo Nacional", cuando "en realidad lo son para cumplir la Constitución y las Leyes, no para cumplir las órdenes del Presidente".

Además, sustentándose en la recomendación que la Corte interamericana de Derechos Humanos hizo en marzo de 2020, insistió en que "la emergencia no es de ninguna manera parámetro para desequilibrar los poderes".

Por eso, sugirió que "no hace falta esta ley que no tiene sentido". Entonces concluyó en que el inconveniente debería solucionarse "a través de una concertación intra federal donde se acuerden los distintos papeles entre las partes, no confrontando y tratando de uno eliminar al otro".