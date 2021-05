Mario Vadillo cargó con todo contra el director general de Escuelas

Presencialidad o virtualidad, sigue siendo el debate social y en agenda política para determinar la modalidad en la que se debe brindar el derecho a la educación en la provincia.

Para el legislador de Ciudadanos por Mendoza, Mario Vadillo, la situación debe ser analizada desde la particularidad de las instituciones. Frente a esto, en MDZ Radio dio ejemplos.

"En algunos departamentos como el de Alvear, hay que pasar a la virtualidad, porque si bien las escuelas no son un foco de contagio, cumpliendo con los protocolos, si lo son todas las actividades relacionadas, como el uso del transporte público, las relaciones que se dan entre los jóvenes, el movimiento que lleva ir a una escuela", manifestó.

Además, resaltó la importancia de los protocolos, siempre que estos sean respetados por los profesionales de la educación, la familia, pero por sobre todas las cosas por los integrantes de la Dirección General de Escuelas. "Consideramos que hay que ver los protocolos, Thomas es un irresponsable. Primero dice que tienen que estar todas las ventanas abiertas. Después empezó el frío y la novedad salió en los medios de comunicación, entonces decidió cambiar el protocolo. Y ahora asegura que las ventanas tienen que estar abiertas solo 5 centímetros".

"El viernes decidió cambiar el protocolo, y ahora las ventanas son 5 centímetros y se puede usar calefacción. No se entiende como el Director General de Escuelas maneja los temas. Me parece que hay que ser más serios, no se pueden modificar los protocolos de esa forma porque sí".