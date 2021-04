Empresas de cable, Internet y telefonía aumentaron el valor de sus servicios, pero el Gobierno le dice a los consumidores que no abonen: ¿qué hacer?

Las empresas de telefonía móvil, televisión por cable e Internet ya emitieron las facturas de mayo con incrementos. Pero desde el Gobierno, dijeron que no se deben abonar las mismas, porque el Estado obligará a retrotraer las subas. ¿Qué deben hacer los consumidores? Lo hablamos con el economista Carlos Burgueño.

Las corporaciones de telefonía celular, televisión por cable e Internet ya comenzaron con los incrementos escalonados de entre un 10 y un 15% en dos meses, mientras que desde el ente regulador de Comunicaciones, Enacom, le dicen a los consumidores que no abonen las facturas que recibieron con aumento.

Burgueño dijo que "se supone que en las próximas horas el Estado va a emitir algún tipo de resolución, pero también hay que decir que las empresas no salieron alocadamente a subir los precios. Según ellas, esto estaba charlado, lo que no se sabía era que 13% de inflación en el primer trimestre. Un 10% general de incrementos de las tarifas generará 1 punto de inflación garantizado para el mes próximo, más el punto que ya se sabe de los combustibles, son 2 puntos asegurados".

El economista se quejó de que "es confuso todo". Y continuó preguntándose en el aire ¿cómo el Enacom va a decirle a la gente que no pague la boleta?, ¿es la anarquía al revés? El Estado no le puede pedir a los consumidores que no abonen un servicio. No se gobierna así. Se gobierna tomando una decisión no mandando a la gente a que no cumpla la ley".

En ese mismo sentido el economista dijo que, más allá de quién tenga razón, "el Estado tiene que tomar una decisión: 'las facturas no tienen validez', sacar una resolución general que diga eso y después será un balurdo que deberá resolver el Gobierno Nacional y las empresas. Pero esto de lo que habla es que hay alguien que no tomó las decisiones que debía".

La pregunta ahora es ¿qué pasará?, "las empresas se preparan para una batalla". Mientras tanto, los consumidores deberán tomar una decisión, si arriesgarse a no pagar, si abonar y esperar que en algún momento el excedente que pueda surgir de una posible retracción de los precios quede como saldo a favor o, finalmente, si pagar el monto del mes anterior sin incluir el incremento y ver qué, cómo y cuándo el Estado resuelve el conflicto.