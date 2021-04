Urnas calientes: se postergan las elecciones legislativas ¿hasta cuándo?

La oposición a nivel nacional, tomó la decisión de acompañar al oficialismo con la propuesta de postergar por un mes las elecciones. El requisito más importante que pone Juntos por el Cambio, es que el Gobierno Nacional se comprometa a realizar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias - PASO -

Las fechas estipuladas para sufragar serían: 12 septiembre para las Primarias y la elección general el 14 de noviembre. Para el Frente de Todos, este aplazamiento colaboraría con la organización del proceso electoral en pandemia.

En MDZ Radio dialogó Humberto Schiavoni, presidente del Bloque de Senadores Nacionales del PRO, quien detalló: "¿Cambia correr las elecciones? El Gobierno entiende que sí. Desde el punto de vista político no hago especulaciones de quién estará mejor si el oficialismo o la oposición, eso es irrelevante, 30 días más o menos, no cambia la situación política. Desde lo sanitario, mientras más se demore mejor".

Además, el senador del Pro, determinó que hablar del calendario electoral para ellos no es algo prioritario y agregó: "La Argentina hoy tiene problemas mucho más anunciantes como el trabajo, la inflación, el manejo de la pandemia, las restricciones. Estos son los temas que nos deberían preocupar realmente. El oficialismo desde hace unos meses viene insistiendo con la postergación o modificación de las PASO. Para nosotros las reglas no hay que cambiarlas y más aún estando en un año electoral. No obstante en la última reunión de Juntos por el Cambio, se acordó la modificación e introducción de algunos cambios para que no quede como un acto oportunista".

En la política hay que consensuar y dialogar, insisto quienes rompieron los puentes son los del oficialismo

Para finalizar, y como no puede ser de otra manera, Schiavoni lanzó un palito para el presidente Alberto Fernández: "Lo sanitario tiene su influencia, pero también hay que decir que esto no estaría sucediendo si el país contara con las vacunas que el Presidente prometió que iban a estar".

Escuchá la nota acá.