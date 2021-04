¿El Indio Solari abre la posibilidad de una reconciliación con Skay Beilinson?

Leandro Matanó es abogado, pero también melómano, gran fanático de Los Redondos y conductor de Gracias Por La Música, el programa de cierre de programación de MDZ Radio. Analizó el último tema del Indio Solari, "Encuentro con un ángel amateur". ¿Hay posibilidad de una reconciliación con Skay Beilinson?

"La traición duele hacia atrás (no sabes cuándo comienza)", dice la estrofa de "Encuentro con un ángel amateur", ¿le tiende un puente a Skay o dinamita para siempre alguno que pudiera quedar?, le preguntamos a Matanó. "Para mi esa frase sí está dirigida explícitamente a Skay, pero creo que es dinamitar el puente, por lo que tengo entendido".

El melómano, que siguió de cerca a Los Redondos y luego su separación, comentó que "la traición fue para el Indio lo peor que le pasó en la vida". "Más que la traición en sí, le molestó y no pudo superar el hecho de pensar: 'cuánto hace que a mi me estaban traicionando y yo no sabía'. Eso fue lo que más le dolió y ahí fue donde la amistad se rompió", completó.

Pero por otro lado, el conductor de Gracias por la Música dijo que tampoco se supo bien en qué consistió según el Indio la traición, "para mi haber blanqueado que Skay se quedó con los videos y la custodia es algo muy superficial. Creo que hubo más cosas que no sabemos". "Una relación de tantos años no se rompe porque uno tenía la custodia de los videos y no se lo daba a otro", especuló.

Volviendo a "Encuentro con un ángel amateur", Matanó dijo: "Ojalá me equivoque, pero no tienen por qué reconciliarse, hasta ahora. No cambió nada, incluso está todo cada vez peor. Recordemos cuando el Indio contó que tenía parkinson, Skay dijo que era medio mañoso".

Aquí la letra completa de "Encuentro con un ángel amateur":

Empiezo por el final, terminaré en el principio.

Mis intereses quizás, no fueron muy saludables.

Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí

sólo seguir cantando…

La traición duele hacia atrás (no sabes cuando comienza)

Un ángel zonzo amateur me condenó al Paraíso.

Solo me falta saber la fecha y el lugar

y allí iré cantando…

Mis amores refugié en el arcón del amor propio

(al soberbio todo le es sufrido y muy aburrido).

Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí.

Solo marchar cantando.

Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está

todo el hidalgo valor de la vida.

Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí

sólo esperar cantando…

El video del Indio Solari presentado en streaming: